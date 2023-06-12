В Пакистане от ветра и сильных дождей погибли по меньшей мере 27 человек

Детали

Шторм обрушился на четыре района провинции Хайбер-Пахтунхва вечером в субботу, среди погибших пятеро братьев и сестер в возрасте от 2 до 11 лет.

«По меньшей мере 12 человек были похоронены заживо после того, как обрушились крыши и стены их домов», — сказал AFP Таймур Али Хан, представитель провинциального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.

По его словам, более 140 человек получили ранения и более 200 голов скота погибли.

Власти объявили чрезвычайное положение во всех четырех районах.

Дополнение

Пакистанские власти заявили, что начнут эвакуацию от 8000 до 9000 семей вдоль побережья провинции Синд, в том числе в мегапортовом городе Карачи, где проживает около 20 миллионов человек.