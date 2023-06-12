В Пакистане от ветра и сильных дождей погибли по меньшей мере 27 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Проливные дожди, сопровождавшиеся сильным ветром, унесли жизни по меньшей мере 27 человек, в том числе восьми детей, на северо-западе Пакистана, сообщили в воскресенье чиновники, пишет AFP, передает УНН.
Детали
Шторм обрушился на четыре района провинции Хайбер-Пахтунхва вечером в субботу, среди погибших пятеро братьев и сестер в возрасте от 2 до 11 лет.
«По меньшей мере 12 человек были похоронены заживо после того, как обрушились крыши и стены их домов», — сказал AFP Таймур Али Хан, представитель провинциального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.
По его словам, более 140 человек получили ранения и более 200 голов скота погибли.
Власти объявили чрезвычайное положение во всех четырех районах.
Дополнение
Пакистанские власти заявили, что начнут эвакуацию от 8000 до 9000 семей вдоль побережья провинции Синд, в том числе в мегапортовом городе Карачи, где проживает около 20 миллионов человек.