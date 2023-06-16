Индия и Пакистан эвакуируют людей из-за мощного циклона Бипарджой

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Из-за циклона Бипарджой деревья были вырваны из земли, электроснабжение прекращено во многих районах, два человека погибли

Сначала циклон находился в центре индийского региона Саураштра-Куч, и впоследствии обрушился на берег неподалеку Джакхау со скоростью ветра до 125 км/ч и порывами до 140 км/ч. Сотни электрических столбов были повреждены, что привело к массовому отключению электроэнергии в селах и городах. Восстановление электроснабжения уже началось, но многие районы еще не имеют электричества.

По данным Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF), два человека погибли и по меньшей мере 23 человека получили ранения в результате циклона. Также отмечается, что около 24 животных погибло, а более 500 деревьев были повалены. Большое количество людей были эвакуированы из прибрежных районов.

Президентский департамент по метеорологии Индии (IMD) прогнозирует, что циклон должен вскоре ослабнуть.

Также, все еще ожидается, что циклон может оказать влияние на Пакистан, в частности на город Карачи, где возможны наводнения из-за ожидаемого шторма. Власти Пакистана проводят эвакуацию людей из прибрежных районов.

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