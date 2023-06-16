Индия и Пакистан эвакуируют людей из-за мощного циклона Бипарджой

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 25889 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 54837 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 60918 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 168438 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 91891 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 98322 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 286613 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 79671 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 130110 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 169358 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
4м/с
54%
Популярные новости

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 129271 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 209953 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 110924 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 65546 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 45638 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 168455 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 212012 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 286632 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 304999 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 354783 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Барт Де Вевер

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Бельгия

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 14369 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 47119 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 67013 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 112276 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 67034 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Индия и Пакистан эвакуируют людей из-за мощного циклона Бипарджой

Киев • УНН

 • 1009320 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Циклон Бипарджой привел к хаосу в индийском штате Гуджарат. Он сопровождался сильными ветрами и ливнями, это привело к значительным разрушениям и затоплениям в районе Кач. Об этом сообщает Hindustan Times, передает УНН

Индия и Пакистан эвакуируют людей из-за мощного циклона Бипарджой

Детали

Из-за циклона Бипарджой деревья были вырваны из земли, электроснабжение прекращено во многих районах, два человека погибли

Сначала циклон находился в центре индийского региона Саураштра-Куч, и впоследствии обрушился на берег неподалеку Джакхау со скоростью ветра до 125 км/ч и порывами до 140 км/ч. Сотни электрических столбов были повреждены, что привело к массовому отключению электроэнергии в селах и городах. Восстановление электроснабжения уже началось, но многие районы еще не имеют электричества.

По данным Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF), два человека погибли и по меньшей мере 23 человека получили ранения в результате циклона. Также отмечается, что около 24 животных погибло, а более 500 деревьев были повалены. Большое количество людей были эвакуированы из прибрежных районов.

Президентский департамент по метеорологии Индии (IMD) прогнозирует, что циклон должен вскоре ослабнуть.

Также, все еще ожидается, что циклон может оказать влияние на Пакистан, в частности на город Карачи, где возможны наводнения из-за ожидаемого шторма. Власти Пакистана проводят эвакуацию людей из прибрежных районов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Пакистане от ветра и сильных дождей погибли по меньшей мере 27 человек

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧПНовости Мира
Brent
$64.58
Bitcoin
$78,494.30
S&P 500
$5,184.77
Tesla
$242.46
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,015.41
Ethereum
$1,530.33