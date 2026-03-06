$43.810.09
13:05
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50 • 7824 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
12:20 • 6290 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
11:26 • 12460 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
10:48 • 13581 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
09:57 • 15601 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
09:32 • 16719 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
09:22 • 15292 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
6 березня, 07:00 • 13771 перегляди
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
5 березня, 23:07 • 21028 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
Індія запровадила надзвичайний стан через паливну кризу на Близькому Сході

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Уряд країни доручив нафтопереробним заводам максимально збільшити виробництво скрапленого вуглеводневого газу для запобігання дефіциту.

Індія запровадила надзвичайний стан через паливну кризу на Близькому Сході

У Індії запровадили надзвичайний стан через перебої у постачанні, спричинених кризою і бойовими діями на Близькому Сході. Уряд країни доручив нафтопереробним заводам максимально збільшити виробництво скрапленого вуглеводневого газу (СВГ), щоб запобігти дефіциту палива для приготування їжі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У наказі, виданому ввечері 5 березня, всім нафтопереробним заводам приписується "максимально збільшити і забезпечити використання наявних у них пропан-бутану для виробництва скрапленого газу".

Уряд також доручив виробникам надати скраплений газ, пропан і бутан державним нафтопереробним заводам - Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, і Bharat ⁠Petroleum Corp - для розподілу серед домогосподарств.

Як зазначається в публікації Reuters, обов'язкове перенаправлення пропану та бутану для виробництва скрапленого газу призведе до скорочення виробництва алкилату - компонента для змішування бензину.

Водночас перенаправлення пропану та бутану на виробництво скрапленого газу негативно вплине на прибутки нафтохімічних компаній, які виробляють такі продукти, як поліпропілен та алкилати, оскільки вони мають вищу ціну, ніж скраплений газ, зазначає джерело в галузі торгівлі

- йдеться в матеріалі.

Нагадаємо

Міністерство фінансів США видало ліцензію, що дозволяє індійським компаніям купувати російську нафту в морі. Дане рішення було ухвалене з метою компенсувати дефіцит палива, що виник через повне закриття Ормузької протоки.

Євген Устименко

ЕкономікаСвіт