Індія запровадила надзвичайний стан через паливну кризу на Близькому Сході

У Індії запровадили надзвичайний стан через перебої у постачанні, спричинених кризою і бойовими діями на Близькому Сході. Уряд країни доручив нафтопереробним заводам максимально збільшити виробництво скрапленого вуглеводневого газу (СВГ), щоб запобігти дефіциту палива для приготування їжі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

У наказі, виданому ввечері 5 березня, всім нафтопереробним заводам приписується "максимально збільшити і забезпечити використання наявних у них пропан-бутану для виробництва скрапленого газу".

Уряд також доручив виробникам надати скраплений газ, пропан і бутан державним нафтопереробним заводам - Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, і Bharat ⁠Petroleum Corp - для розподілу серед домогосподарств.

Як зазначається в публікації Reuters, обов'язкове перенаправлення пропану та бутану для виробництва скрапленого газу призведе до скорочення виробництва алкилату - компонента для змішування бензину.

Водночас перенаправлення пропану та бутану на виробництво скрапленого газу негативно вплине на прибутки нафтохімічних компаній, які виробляють такі продукти, як поліпропілен та алкилати, оскільки вони мають вищу ціну, ніж скраплений газ, зазначає джерело в галузі торгівлі