Индия ввела чрезвычайное положение из-за топливного кризиса на Ближнем Востоке

В Индии ввели чрезвычайное положение из-за перебоев в поставках, вызванных кризисом и боевыми действиями на Ближнем Востоке. Правительство страны поручило нефтеперерабатывающим заводам максимально увеличить производство сжиженного углеводородного газа (СУГ), чтобы предотвратить дефицит топлива для приготовления пищи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В приказе, изданном вечером 5 марта, всем нефтеперерабатывающим заводам предписывается "максимально увеличить и обеспечить использование имеющихся у них пропан-бутана для производства сжиженного газа".

Правительство также поручило производителям предоставить сжиженный газ, пропан и бутан государственным нефтеперерабатывающим заводам - Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp и Bharat ⁠Petroleum Corp - для распределения среди домохозяйств.

Как отмечается в публикации Reuters, обязательное перенаправление пропана и бутана для производства сжиженного газа приведет к сокращению производства алкилата - компонента для смешивания бензина.

В то же время перенаправление пропана и бутана на производство сжиженного газа негативно повлияет на прибыль нефтехимических компаний, производящих такие продукты, как полипропилен и алкилаты, поскольку они имеют более высокую цену, чем сжиженный газ, отмечает источник в отрасли торговли