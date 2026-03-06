Индия ввела чрезвычайное положение из-за топливного кризиса на Ближнем Востоке

$43.810.09
50.900.07
ukenru
13:05 • 3122 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
12:50 • 9378 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
12:20 • 7008 просмотра
Правительство занялось вопросом повышения цен на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
11:26 • 12812 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
10:48 • 13901 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
09:57 • 15781 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
09:32 • 16884 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
09:22 • 15350 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
6 марта, 07:00 • 13812 просмотра
США и Катар обсуждают приобретение украинских дронов-перехватчиков против иранских "шахедов" - Reuters
5 марта, 23:07 • 21057 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.4м/с
63%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ученые успешно вырастили нут в симулированном лунном грунте для будущих космических миссийPhoto6 марта, 04:00 • 15888 просмотра
Цены на нефть продемонстрировали рекордный недельный рост из-за эскалации на Ближнем ВостокеPhoto6 марта, 04:18 • 18010 просмотра
Иран заявил об уничтожении американского истребителя F-15E и масштабном ракетном обстреле6 марта, 04:50 • 22258 просмотра
В Венгрии заявили, что задержали украинцев с инкассаторскими авто по делу об "отмывании денег"09:52 • 11133 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий09:52 • 18539 просмотра
публикации
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене13:09 • 2946 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране12:50 • 9414 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу11:16 • 10355 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий09:52 • 18623 просмотра
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto5 марта, 14:41 • 41378 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Пышный
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Музыкант
Актуальные места
Украина
Венгрия
Соединённые Штаты
Будапешт
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 22477 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 19863 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 22049 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 43274 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 49593 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Золото
Техника
Дипломатка
Фильм

Индия ввела чрезвычайное положение из-за топливного кризиса на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 316 просмотра

Правительство страны поручило нефтеперерабатывающим заводам максимально увеличить производство сжиженного углеводородного газа для предотвращения дефицита.

Индия ввела чрезвычайное положение из-за топливного кризиса на Ближнем Востоке

В Индии ввели чрезвычайное положение из-за перебоев в поставках, вызванных кризисом и боевыми действиями на Ближнем Востоке. Правительство страны поручило нефтеперерабатывающим заводам максимально увеличить производство сжиженного углеводородного газа (СУГ), чтобы предотвратить дефицит топлива для приготовления пищи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

В приказе, изданном вечером 5 марта, всем нефтеперерабатывающим заводам предписывается "максимально увеличить и обеспечить использование имеющихся у них пропан-бутана для производства сжиженного газа".

Правительство также поручило производителям предоставить сжиженный газ, пропан и бутан государственным нефтеперерабатывающим заводам - Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp и Bharat ⁠Petroleum Corp - для распределения среди домохозяйств.

Как отмечается в публикации Reuters, обязательное перенаправление пропана и бутана для производства сжиженного газа приведет к сокращению производства алкилата - компонента для смешивания бензина.

В то же время перенаправление пропана и бутана на производство сжиженного газа негативно повлияет на прибыль нефтехимических компаний, производящих такие продукты, как полипропилен и алкилаты, поскольку они имеют более высокую цену, чем сжиженный газ, отмечает источник в отрасли торговли

- говорится в материале.

Напомним

Министерство финансов США выдало лицензию, позволяющую индийским компаниям покупать российскую нефть в море. Данное решение было принято с целью компенсировать дефицит топлива, возникший из-за полного закрытия Ормузского пролива.

Евгений Устименко

ЭкономикаНовости Мира