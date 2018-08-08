Імпортні чи вітчизняні: експерт розповів, які продукти харчування полюбляють українці

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. 90% усіх продуктів харчування в Україні – вітчизняного виробництва. Про це у коментарі УНН повідомив директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

“Це по всім категоріям, за виключенням цитрусових, яких в Україні просто немає”, — уточнив він.

За словами Дорошенка, нині відбувається перерозподіл у бакалії, через зростання попиту на дешеві крупи, а от що стосується м’яса, то 100% українська — лише курятина.

“Вітчизняної свинини у нас 40-50%, яловичини — трохи менше. Щодо курятини — на 100% вітчизняна, оскільки наші найбільші виробники повністю покривають внутрішній ринок. Закордонна курятина потрапляє на український ринок лише тоді, коли наша ціна є досить великою. Це відбувається частіше всього на початку року, після грудневого зростання цін на продукт. Тоді дрібні виробники завозять невеликі партії закордонної курятини в Україну”, — розповів експерт.

Примітно, що Україна чи не єдина у списку розвинених країн світу, де немає поняття “м’ясні бренди”, зазначив Дорошенко.

“В Україні популярних чи непопулярний м’ясних брендів немає. За винятком курятини, бо на цьому ринку конкуренція дуже велика. Найпопулярніші — це МХП і його „Наша Ряба“. Є у МХП інші маленькі бренди, але про цей знають найбільше. Ну і „Гаврилівські курчата“, звісно.

По іншим видам м’яса кожен гравець займає настільки маленьку нішу, що говорити про бренди не доводиться”, — зазначив він.

Попри чергову девальвацію гривні, очікувати зростання цін на продукти харчування у серпні не варто, але вони поповзуть вгору вже восени, прогнозує експерт.

“Зараз зростає курс і день в день змінюється вартість цитрусових. Зростання вартості на всі інші вітчизняні продукти ми побачимо аж у вересні, у серпні взагалі зростання не буде, навіть незважаючи на курс, велика пропозиція  компенсується девальвацією гривні”, — резюмував він.

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