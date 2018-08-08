Импортные или отечественные: эксперт рассказал, какие продукты питания любят украинцы

“Это по всем категориям, за исключением цитрусовых, которых в Украине просто нет”, — уточнил он.

По словам Дорошенко, сейчас происходит перераспределение в бакалеи, из-за роста спроса на дешевые крупы, а вот что касается мяса, то 100% украинская — только курятина.

“Отечественной свинины у нас 40-50%, говядины — чуть меньше. Курятина — на 100% отечественная, так как наши крупнейшие производители полностью покрывают внутренний рынок. Зарубежная курятина попадает на украинский рынок только тогда, когда наша цена достаточно большая. Это происходит чаще всего в начале года, после декабрьского роста цен на продукт. Тогда мелкие производители завозят небольшие партии зарубежной курятины в Украину”, - рассказал эксперт.

Примечательно, что Украина не единственная в списке развитых стран мира, где нет понятия “мясные бренды”, отметил Дорошенко.

“В Украине популярных или непопулярных мясных брендов нет. За исключением курятины, потому что на этом рынке конкуренция очень большая. Самые популярные — это МХП и его „Наша Ряба“. Есть в МХП другие маленькие бренды, но об этом знают всего. Ну и „Гаврилівські курчата“, конечно.

По другим видам мяса каждый игрок занимает столь маленькую нишу, говорить о брендах не приходится”, - отметил он.

Несмотря на очередную девальвацию гривны, ожидать роста цен на продукты питания в августе не стоит, но они поползут вверх уже осенью, прогнозирует эксперт.

“Сейчас растет курс и день в день меняется стоимость цитрусовых. Рост цен на все остальные отечественные продукты мы увидим только в сентябре, в августе вообще роста не будет, даже несмотря на курс, большое предложение компенсируется девальвацией гривны”, - резюмировал он.