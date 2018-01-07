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Імпорт свинини: арбітраж розгляне скаргу ЄС на РФ протягом 60 днів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. На розгляд у арбітражі скарги Євросоюзу на Росію щодо питання заборони імпорту свинини з ЄС відведено 60 днів, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Імпорт свинини: арбітраж розгляне скаргу ЄС на РФ протягом 60 днів

“Згідно з правилами Світової організації торгівлі (СОТ), розгляд в арбітражі “має бути проведено первісною панеллю арбітрів, якщо її члени вільні, або ж одним арбітром, призначеним генеральним директором СОТ, і має бути завершено протягом 60 днів після закінчення розумного періоду часу”, - повідомили у СОТ.

При цьому наголошується, що часто на практиці подібні процедури тривають довше, особливо якщо між сторонами є розбіжності щодо того, “чи вжив відповідач заходи для виконання рішення”, прийнятого раніше Третейською групою.

Зазначимо, 3 січня Європейський союз ініціював в СОТ проведення спеціального засідання Органу з вирішення спорів. ЄС попросив про заходи у відповідь щодо Росії “в торговій суперечці, що стосується введеної на початку 2014 року заборони РФ на ввезення живих свиней і свинарської продукції через спалах африканської чуми свиней (АЧС) в Польщі і Литві. При цьому ЄС вимагає стягнення з Росії 1,4 мільярда євро на рік. У Брюсселі стверджують, що Москва не виконала раніше ухвалені СОТ рішення з цього питання.

Розглядом справи тепер займеться арбітраж, який спочатку повинен вирішити, наскільки правомірні вимоги ЄС, після чого вже розглянути можливість введення санкцій.

Зазначена в позові сума дорівнює загальній вартості імпорту свинини з ЄС до Росії в 2013 році, до введення продуктових санкцій. Європейські чиновники також збираються щороку збільшувати розмір стягнень на 15%.

Хоча в грудні 2017 року РФ і зняла заборону на ввезення свинини з ЄС, введену через АЧС, вона зберігається, оскільки ця продукція включена до списку продовольчого ембарго.

Нагадаємо, за два роки в Росії знищено майже 17 тисяч тонн продукції, ввезеної з країн, які підпали під російське продовольче ембарго.

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