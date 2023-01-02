Імператор Японії вперше з 2020 року публічно привітав із Новим роком

Цитата

"Поширення коронавірусу було важким для всіх, але я дуже радий знову вітати вас", - сказав Нарухіто натовпу, що розмахував прапором, в Імператорському палаці в Токіо.

"Ми стикаємося з багатьма труднощами, але я сподіваюся на мирний і добрий Новий рік для всіх, і на початку року я молюся за щастя людей в Японії та в усьому світі", - додав він.

Деталі

До 62-річного Нарухіто приєдналися інші члени імператорської родини, у тому числі його дружина, імператриця Масако, 59 років, та його батько, почесний імператор Акіхіто, 89 років, що зрікся престолу в 2019 році. Дочка імператора, 21-річна принцеса Айко, вперше брала участь у такому заході.

Близько 9600 осіб, розділених на шість груп протягом дня, було обрано в результаті лотереї для участі в новорічному заході, що набагато менше, ніж десятки тисяч, які зазвичай збираються на традиційному заході з привітанням імператорської сім'ї.

3年ぶりに #新年一般参賀 が行われ、天皇陛下があいさつを述べられました。成年を迎えた天皇、皇后両陛下の長女愛子さまも初めて出席されました。（2日、皇居で）

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Доповнення

Японія вступила у восьму хвилю COVID-19 у листопаді, тоді кількість випадків захворювання за добу почала перевищувати 100 тисяч. З початку пандемії в країні зареєстровано близько 30 мільйонів заражень та майже 60 тисяч смертей.

Японія зняла більшість обмежень для мандрівників з-за кордону у жовтні, прагнучи відродити туризм, але минулого місяця заявила, що після недавнього сплеску випадків знадобиться, щоб люди, які прибувають з Китаю, проходили тестування після прибуття.