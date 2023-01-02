Император Японии впервые с 2020 года публично поздравил с Новым годом

Цитата

"Распространение коронавируса было трудным для всех, но я очень рад снова приветствовать вас", - сказал Нарухито толпе, размахивающей флагом, в Императорском дворце в Токио.

"Мы сталкиваемся со многими трудностями, но я надеюсь на мирный и добрый Новый год для всех, и в начале года я молюсь о счастье людей в Японии и во всем мире", - добавил он.

Детали

К 62-летнему Нарухито присоединились другие члены императорской семьи, в том числе его жена, императрица Масако, 59 лет, и его отец, почетный император Акихито, 89 лет, отрекшийся от престола в 2019 году. Дочь императора, 21-летняя принцесса Айко, впервые участвовала в подобном мероприятии.

Около 9600 человек, разделенных на шесть групп в течение дня, были избраны в результате лотереи для участия в новогоднем мероприятии, что гораздо меньше, чем десятки тысяч, обычно собирающихся на традиционном мероприятии с приветствием императорской семьи.

3년 만에 #신년 일반 참가 가 행해져, 천황 폐하가 인사를 말해졌습니다.성년을 맞이한 천황, 황후 양 폐하의 장녀 아이코님도 처음으로 참석되었습니다 .(2일,황궁에서)

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Дополнение

Япония вступила в восьмую волну COVID-19 в ноябре, тогда количество случаев заболевания в сутки стало превышать 100 тысяч. С начала пандемии в стране зарегистрировано около 30 миллионов заражений и около 60 тысяч смертей.

Япония сняла большинство ограничений для путешественников из-за границы в октябре, стремясь возродить туризм, но в прошлом месяце заявила, что после недавнего всплеска случаев понадобится, чтобы прибывающие из Китая люди проходили тестирование по прибытии.