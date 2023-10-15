Алієв підняв прапор Азербайджану над столицею Карабаху
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв підняв прапор в столиці невизнаної республіки - Наземному Карабасі. Про це повідомляє прессслужба президента Азербайджану, пише УНН.
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Президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв 15 жовтня підняв Державний прапор Азербайджанської Республіки та виступив з промовою в місті Ханкенді, яке було столицею невизнаної республіки в Карабаху.
Також він підняв прапор Азербайджану в містах Агдері, Ходжали та над Сарсангським водосховищем, які контролював Нагірний Карабах.
Нагадаємо
Нагірний Карабах повернувся під фактичний контроль Азербайджану наприкінці вересня внаслідок військової операції. Невизнана республіка припиняє своє існування З 1 січня 2024 року. Президент невизнаної республіки Самвел Шахраманян підписав відповідний указ.
Через вищезгадані події регіон залишило практично все вірменське населення. Повідомляється, що з Нагірного Карабаху до Вірменії виїхало майже 85 тисяч людей.