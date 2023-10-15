Алиев поднял флаг Азербайджана над столицей Карабаха

Детали

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 15 октября поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики и выступил с речью в городе Ханкенди, который был столицей непризнанной республики в Карабахе.

Также он поднял флаг Азербайджана в городах Агдери, Ходжалы и над Сарсангским водохранилищем, которые контролировал Нагорный Карабах.

Напомним

Нагорный Карабах вернулся под фактический контроль Азербайджана в конце сентября в результате военной операции. Непризнанная республика прекращает свое существование с 1 января 2024 года. Президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал соответствующий указ.

Из-за вышеупомянутых событий регион покинуло практически все армянское население. Сообщается, что из Нагорного Карабаха в Армению выехало почти 85 тысяч человек.