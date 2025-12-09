$42.070.01
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
07:00 • 6354 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 16351 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 28644 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 27074 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 31494 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 30532 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 32711 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 44439 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 40252 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців07:23 • 5322 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 44439 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 40252 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 40260 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 52666 перегляди
Львівська міська рада спростувала фейк про ігнорування російськомовної дитини на день Святого Миколая

Київ • УНН

 • 138 перегляди

У Львівській міськраді спростували інформацію про те, що російськомовній дитині не дали подарунок на день Святого Миколая. Директор Департаменту освіти та культури Андрій Закалюк заявив, що таких випадків у комунальних садках Львова не було.

Львівська міська рада спростувала фейк про ігнорування російськомовної дитини на день Святого Миколая

У Львівській міськраді спростували фейк про ігнорування Святим Миколаєм російськомовної дитини у дитсадку. Про це написав у Facebook директор Департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк, повідомляє УНН.

Деталі

Початком скандалу стала публікації в соціальних мережах про те, що російськомовній дитині в одному з дитячих садків Львова вирішили не робити подарунок на день Святого Миколая.

Спочатку авторка допису стверджувала, що подарунок не дали через те, що дитина разом з батьками написала лист Миколаєві російською мовою, і у Львові всі мають розмовляти державною, говорячи, що "Миколай вирішив не дарувати подарунки „московоротим"".

Згодом цей допис, як і акаунт авторки, було видалено, але залишився його скріншот. Як зазначив Закалюк, ця ситуація є неправдою.

Ми ретельно усе перевірили і запевняємо, що в комунальних садках Львова такої ситуації не було. Такі фейки - типова російська тактика: розсварити людей між собою, посіяти недовіру й образи там, де їх немає

 - йдеться в дописі чиновника.

Він зазначив, що "у львівських дитячих садочках усі діти рівні".

Наші заклади освіти - простір безпеки та підтримки. Дитина не може та не має відповідати за погляди і вчинки своїх дорослих

- підкреслив Закалюк.

Скандал у приватному ліцеї Дніпра: директорка вилаяла учнів російською мовою19.09.24, 17:53 • 15241 перегляд

Євген Устименко

Суспільство
російська пропаганда
Соціальна мережа
Львів