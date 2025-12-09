Львівська міська рада спростувала фейк про ігнорування російськомовної дитини на день Святого Миколая

У Львівській міськраді спростували фейк про ігнорування Святим Миколаєм російськомовної дитини у дитсадку. Про це написав у Facebook директор Департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк, повідомляє УНН.

Початком скандалу стала публікації в соціальних мережах про те, що російськомовній дитині в одному з дитячих садків Львова вирішили не робити подарунок на день Святого Миколая.

Спочатку авторка допису стверджувала, що подарунок не дали через те, що дитина разом з батьками написала лист Миколаєві російською мовою, і у Львові всі мають розмовляти державною, говорячи, що "Миколай вирішив не дарувати подарунки „московоротим"".

Згодом цей допис, як і акаунт авторки, було видалено, але залишився його скріншот. Як зазначив Закалюк, ця ситуація є неправдою.

Ми ретельно усе перевірили і запевняємо, що в комунальних садках Львова такої ситуації не було. Такі фейки - типова російська тактика: розсварити людей між собою, посіяти недовіру й образи там, де їх немає

Він зазначив, що "у львівських дитячих садочках усі діти рівні".

Наші заклади освіти - простір безпеки та підтримки. Дитина не може та не має відповідати за погляди і вчинки своїх дорослих