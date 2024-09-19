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Скандал у приватному ліцеї Дніпра: директорка вилаяла учнів російською мовою

Київ • УНН

 • 15218 перегляди

Директорка приватного ліцею у Дніпрі Аліна Кирпале вилаяла учнів російською мовою. Вона не вважає себе винною, звинувачує дітей і заявляє, що задоволена скандалом через підвищення рейтингу.

Вчора, 18 вересня, в мережі з’явилося відео, на якому директорка приватного ліцею у Дніпрі Аліна Кирпале вилаяла учнів російською мовою, зазначивши, що це був "днєпровский язик". Жінка винуватою себе не вважає, заявляє, що у всьому винні діти, а також наголосила, що вона задоволена цим скандалом, адже зараз має рейтинг більший, ніж у Президента України Володимира Зеленського, передає УНН.

Деталі

На відео, яке вчора з’явилося в мережі, директорка приватного ліцею "Ліцей сучасної освіти" Дніпра Аліна Кирпале вилаяла учнів російською мовою.

У відео чути, як саме вона "розмовляла" з дітьми: "я вас, козлы, на**й отчисляю, вы меня достали. Вообще мозги потеряли? Или тебя пере****ть стулом, чтоб тебе жарко на всю жизнь стало? Ты что прикалываешься с меня? Что нужно сделать, чтоб у тебя ум в голове появился, а не говно в мозгах? Я вам запрещаю вообще выходить из кабинета, зашли в кабинет и скажите спасибо этим идиотам. Хватит издеваться надо мной и моим имуществом".

Кирпале одному із місцевому з телеканалів заявила, що "не шкодує про сказане в жодному разі і повторила би ще декілька разів".

"Чому це трапилося? Бо у нас суспільство подвійних стандартів. Бачите, я вільно розмовляю українською мовою. А еще могу говорить спокойно на "днепровском" языке, потому что в 1988 году, когда я родилась, это был Днепропетровск, было 70 лет разговоров на русском языке. Но он не стал русским, он стал "днепровским". Я вам поясню. Я не можу терпіти подвійних стандартів. У нас суспільство - це гнила повністю складова нашої держави. Є такий витвір мистецтва "Кайдашева сім’я" - це повністю про наше суспільство. Сам не гам і чужому не дам. Я угівні і сусід повинен бути у вгівні. У нас люди ненавидять тих, хто може сказати правду в обличчя. Я скажу чесно, оці всі інтелігенції, вона ж вчитель. Окей, у нас президент грає статевим органом на фортепіано, але ж він Президент, а що гірше? Взяти поставити на місце підлітків чи отак грати на фортепіано публічно на всю країну?" - сказала Кирпале.