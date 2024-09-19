Скандал у приватному ліцеї Дніпра: директорка вилаяла учнів російською мовою

Вчора, 18 вересня, в мережі з’явилося відео, на якому директорка приватного ліцею у Дніпрі Аліна Кирпале вилаяла учнів російською мовою, зазначивши, що це був "днєпровский язик". Жінка винуватою себе не вважає, заявляє, що у всьому винні діти, а також наголосила, що вона задоволена цим скандалом, адже зараз має рейтинг більший, ніж у Президента України Володимира Зеленського, передає УНН.

Деталі

На відео, яке вчора з’явилося в мережі, директорка приватного ліцею "Ліцей сучасної освіти" Дніпра Аліна Кирпале вилаяла учнів російською мовою.

У відео чути, як саме вона "розмовляла" з дітьми: "я вас, козлы, на**й отчисляю, вы меня достали. Вообще мозги потеряли? Или тебя пере****ть стулом, чтоб тебе жарко на всю жизнь стало? Ты что прикалываешься с меня? Что нужно сделать, чтоб у тебя ум в голове появился, а не говно в мозгах? Я вам запрещаю вообще выходить из кабинета, зашли в кабинет и скажите спасибо этим идиотам. Хватит издеваться надо мной и моим имуществом".

Кирпале одному із місцевому з телеканалів заявила, що "не шкодує про сказане в жодному разі і повторила би ще декілька разів".

"Чому це трапилося? Бо у нас суспільство подвійних стандартів. Бачите, я вільно розмовляю українською мовою. А еще могу говорить спокойно на "днепровском" языке, потому что в 1988 году, когда я родилась, это был Днепропетровск, было 70 лет разговоров на русском языке. Но он не стал русским, он стал "днепровским". Я вам поясню. Я не можу терпіти подвійних стандартів. У нас суспільство - це гнила повністю складова нашої держави. Є такий витвір мистецтва "Кайдашева сім’я" - це повністю про наше суспільство. Сам не гам і чужому не дам. Я угівні і сусід повинен бути у вгівні. У нас люди ненавидять тих, хто може сказати правду в обличчя. Я скажу чесно, оці всі інтелігенції, вона ж вчитель. Окей, у нас президент грає статевим органом на фортепіано, але ж він Президент, а що гірше? Взяти поставити на місце підлітків чи отак грати на фортепіано публічно на всю країну?" - сказала Кирпале.

Також вона розповіла журналістам свою версію події: "З 12 років кожна людина знає, що вона робить. Вона вміє аналізувати добро і зло. Вона знає всі наслідки, але з 12 років діти ще чудово розуміють, що "я ж малолєтка, мені ж нічого за це не буде, бо в мене є батько і мама, які за мене порвуть". Тобто ви вважаєте, що якщо діти трощать туалети, влаштовують пожежну небезпеку, обсцикають повністю корпус. Більше того, я вам скажу, клепки ж достатньо було зняти? Себе ж не знімаємо, бо це ж треба зробити не себе, бо я ж "малолєтка", мене захищають. У кожній родині батьки кричать на дітей, і немає жодної родини, де батьки не карають дітей або фізично, або морально, або фінансово. Карають всі, але чомусь роблять вибірково з чогось хейт".

"Вони стоять ось тут тримають, ось тут двері зачиняють, вікно зачиняють. Кип’яток вмикають та влаштовують баню. І коли я зайшла вчора та кажу: "Та скільки можна знущатися, вийдіть звідси". Вони стоять і гигочуть. І мене починає крити, адже до мене підходило 4 вчителя і кажуть: "Аліно Василівно, ми вже нічого не можемо зробити, тільки ви їх можете привести до ладу, вони взагалі не усвідомлюють, що роблять. А тепер представте: електрика, відкрита вода, пар, а що могло би бути далі? А як би їх вдарило током? Як би почалася пожежа? Але це ж дітки, їх треба рятувати, вони ж такі беззахисні, тільки їм 15-16 років, а через 2 роки вони будуть повнолітні, а що за 2 роки зміниться, якщо вони вже таке чудять? Що?" - додала директорка.

Жінка наголошує, що такі хуліганські випадки не перші, ба більше, торік дітей хотіли відрахувати, але батьки благали їх залишити, адже це не перший заклад, який вони змінюють.

"Все літо мене батьки вмовляли їх залишити, я їх залишила, бо я людина, я ж теж матір і прекрасно розумію, коли в тебе є дитина і ти не знаєш, що з нею робити. Виховання - це суспільство і батьки, а те що ми маємо бидлоту - це все йде від суспільства. Вчитель дає знання, а дитина обирає вже сама брати ці знання чи ні", - зазначила Кирпале.

Вона вкотре наголосила, що вона "задовлена цим скандалом, адже в неї зараз рейтинг краще, ніж у Президента".

Самі учні ліцею заявили, що, ймовірно, скандал розпочали саме діти, але й директор перейшов межу. Також вони заявили, що такий випадок в ліцеї стався вперше.

На скандал вже відреагували і в Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради, зазначивши, що, ймовірно, очільниця закладу продемонструвала неприпустиму поведінку, використовуючи ненормовану лексику та грубість, спілкуючись російською мовою з учнями, що є недопустимим в українській школі.

"Такі дії суперечать етичним нормам педагогічної діяльності та ігнорують мовну політику, яка передбачає використання державної мови у всіх освітніх закладах. Окрім того, в приватній школі, де засновником є приватна особа, відповідальність за діяльність закладу лежить на ній, відповідно до чинного законодавства. Згідно з постановою "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності" та законом "Про освіту", засновник або уповноважена ним особа несе відповідальність за створення безпечного освітнього середовища та забезпечення дотримання законодавчих норм щодо захисту дітей та їхніх прав. Відповідно до частини четвертої статті 38 Закону України "Про загальну середню освіту", директор зобов’язаний забезпечувати безпеку та комфорт учнів у школі", - заявили в департаменті.