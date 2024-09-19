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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Скандал в частном лицее Днепра: директор обругала учеников на русском языке

Скандал в частном лицее Днепра: директор обругала учеников на русском языке

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 14:53  •  6019 просмотра

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Директор частного лицея в Днепре Алина Кирпале обругала учеников на русском языке. Она не считает себя виноватой, обвиняет детей и заявляет, что довольна скандалом из-за повышения рейтинга.

Вчера, 18 сентября, в сети появилось видео, на котором директор частного лицея в Днепре Алина Кирпале обругала учеников на русском языке, отметив, что это был "днепровский язык". Женщина виноватой себя не считает, заявляет, что во всем виноваты дети, а также отметила, что она довольна этим скандалом, ведь сейчас имеет рейтинг больше, чем у Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.

Детали

На видео, которое вчера появилось в сети, директор частного лицея "Лицей современного образования" Днепра Алина Кирпале обругала учеников на русском языке.

На видео слышно, как именно она "разговаривала" с детьми:  "я вас козлы нах*й отчисляю, вы меня достали. Вообще мозги потеряли? Или тебя пере****ть стулом, чтоб тебе жарко на всю жизнь стало? Ты, что прикалываешься с меня? Что нужно сделать, чтоб у тебя ум в голове появился, а не говно в мозгах? Я вам запрещаю вообще выходить из кабинета, зашли в кабинет и скажите спасибо этим идиотам. Хватит издеваться надо мной и моим имуществом".

Кирпале одному из местном из телеканалов заявила, что "не жалеет о сказанном ни в коем случае и повторила бы еще несколько раз".

"Почему это случилось? Потому что у нас общество двойных стандартов. Видите, я свободно разговариваю на украинском языке. А еще могу говорить спокойно на "днепровском" языке, потому что в 1988 году, когда я родилась, это был Днепропетровск, было 70 лет разговоров на русском языке. Но он не стал русским, он стал "днепровским". Я вам объясню. Я не могу терпеть двойных стандартов. У нас общество - это гнилая полностью составляющая нашего государства. Есть такое произведение искусства "Кайдашева семья" - это полностью о нашем обществе. Сам не гам и чужому не дам. Я в гивне и сосед должен быть в гивне. У нас люди ненавидят тех, кто может сказать правду в лицо. Я скажу честно, эти все интеллигенции, она же учитель. Окей, у нас Президент играет половым органом на фортепиано, но ведь он Президент, а что хуже? Взять поставить на место подростков или так играть на фортепиано публично на всю страну?" - сказала Кирпале.