Скандал в частном лицее Днепра: директор обругала учеников на русском языке

Вчера, 18 сентября, в сети появилось видео, на котором директор частного лицея в Днепре Алина Кирпале обругала учеников на русском языке, отметив, что это был "днепровский язык". Женщина виноватой себя не считает, заявляет, что во всем виноваты дети, а также отметила, что она довольна этим скандалом, ведь сейчас имеет рейтинг больше, чем у Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.

Детали

На видео, которое вчера появилось в сети, директор частного лицея "Лицей современного образования" Днепра Алина Кирпале обругала учеников на русском языке.

На видео слышно, как именно она "разговаривала" с детьми: "я вас козлы нах*й отчисляю, вы меня достали. Вообще мозги потеряли? Или тебя пере****ть стулом, чтоб тебе жарко на всю жизнь стало? Ты, что прикалываешься с меня? Что нужно сделать, чтоб у тебя ум в голове появился, а не говно в мозгах? Я вам запрещаю вообще выходить из кабинета, зашли в кабинет и скажите спасибо этим идиотам. Хватит издеваться надо мной и моим имуществом".

Кирпале одному из местном из телеканалов заявила, что "не жалеет о сказанном ни в коем случае и повторила бы еще несколько раз".

"Почему это случилось? Потому что у нас общество двойных стандартов. Видите, я свободно разговариваю на украинском языке. А еще могу говорить спокойно на "днепровском" языке, потому что в 1988 году, когда я родилась, это был Днепропетровск, было 70 лет разговоров на русском языке. Но он не стал русским, он стал "днепровским". Я вам объясню. Я не могу терпеть двойных стандартов. У нас общество - это гнилая полностью составляющая нашего государства. Есть такое произведение искусства "Кайдашева семья" - это полностью о нашем обществе. Сам не гам и чужому не дам. Я в гивне и сосед должен быть в гивне. У нас люди ненавидят тех, кто может сказать правду в лицо. Я скажу честно, эти все интеллигенции, она же учитель. Окей, у нас Президент играет половым органом на фортепиано, но ведь он Президент, а что хуже? Взять поставить на место подростков или так играть на фортепиано публично на всю страну?" - сказала Кирпале.

Также она рассказала журналистам свою версию произошедшего: "С 12 лет каждый человек знает, что он делает. Он умеет анализировать добро и зло. Он знает все последствия, но с 12 лет дети еще прекрасно понимают, что "я же малолетка, мне же ничего за это не будет, потому что у меня есть отец и мама, которые за меня порвут". То есть вы считаете, что если дети крушат туалеты, устраивают пожарную опасность, обсцикают полностью корпус. Более того, я вам скажу, клепки же достаточно было снять? Себя же не снимаем, потому что это же надо сделать не себя, потому что я же "малолетка", меня защищают. В каждой семье родители кричат на детей, и нет ни одной семьи, где родители не наказывают детей или физически, или морально, или финансово. Наказывают все, но почему-то делают выборочно из чего-то хейт".

"Они стоят вот здесь держат, вот здесь двери закрывают, окно закрывают. Кипяток включают и устраивают баню. И когда я зашла вчера и говорю: "Да сколько можно издеваться, выйдите отсюда". Они стоят и хихикают. И меня начинает критиковать, ведь ко мне подходило 4 учителя и говорят: "Алина Васильевна, мы уже ничего не можем сделать, только вы их можете привести в порядок, они вообще не осознают, что делают. А теперь представьте: электричество, открытая вода, пар, а что могло бы быть дальше? А как бы их ударило током? Как бы начался пожар? Но это же детки, их надо спасать, они же такие беззащитные, только им 15-16 лет, а через 2 года они будут совершеннолетние, а что за 2 года изменится, если они уже такое чудят? Что?" - добавила директор.

Женщина отмечает, что такие хулиганские случаи не первые, более того, в прошлом году детей хотели отчислить, но родители умоляли их оставить, ведь это не первое заведение, которое они меняют.

"Все лето меня родители уговаривали их оставить, я их оставила, потому что я человек, я же тоже мать и прекрасно понимаю, когда у тебя есть ребенок и ты не знаешь, что с ним делать. Воспитание - это общество и родители, а то что мы имеем быдлоту - это все идет от общества. Учитель дает знания, а ребенок выбирает уже сам брать эти знания или нет", - отметила Кирпале.

Она в очередной раз подчеркнула, что она "довольна этим скандалом, ведь у нее сейчас рейтинг лучше, чем у Президента".

Сами ученики лицея заявили, что, вероятно, скандал начали именно дети, но и директор перешел черту. Также они заявили, что такой случай в лицее произошел впервые.

На скандал уже отреагировали и в Департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета, отметив, что, вероятно, руководительница заведения продемонстрировала недопустимое поведение, используя ненормированную лексику и грубость, общаясь на русском языке с учениками, что недопустимо в украинской школе.

"Такие действия противоречат этическим нормам педагогической деятельности и игнорируют языковую политику, которая предусматривает использование государственного языка во всех образовательных учреждениях. Кроме того, в частной школе, где учредителем является частное лицо, ответственность за деятельность заведения лежит на нем, в соответствии с действующим законодательством. Согласно постановлению "Об утверждении Лицензионных условий осуществления образовательной деятельности" и закону "Об образовании", учредитель или уполномоченное им лицо несет ответственность за создание безопасной образовательной среды и обеспечение соблюдения законодательных норм по защите детей и их прав. Согласно части четвертой статьи 38 Закона Украины "Об общем среднем образовании", директор обязан обеспечивать безопасность и комфорт учащихся в школе", - заявили в департаменте.