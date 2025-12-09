Львовский городской совет опроверг фейк об игнорировании русскоязычного ребенка в день Святого Николая

Во Львовском горсовете опровергли фейк об игнорировании Святым Николаем русскоязычного ребенка в детском саду. Об этом написал в Facebook директор Департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк, сообщает УНН.

Началом скандала стала публикация в социальных сетях о том, что русскоязычному ребенку в одном из детских садов Львова решили не делать подарок на день Святого Николая.

Сначала автор поста утверждала, что подарок не дали из-за того, что ребенок вместе с родителями написал письмо Николаю на русском языке, и во Львове все должны разговаривать на государственном, говоря, что "Николай решил не дарить подарки „московоротым"".

Впоследствии этот пост, как и аккаунт автора, был удален, но остался его скриншот. Как отметил Закалюк, эта ситуация является неправдой.

Мы тщательно все проверили и уверяем, что в коммунальных садах Львова такой ситуации не было. Такие фейки - типичная российская тактика: рассорить людей между собой, посеять недоверие и обиды там, где их нет