Львовский городской совет опроверг фейк об игнорировании русскоязычного ребенка в день Святого Николая
Киев • УНН
Во Львовском горсовете опровергли информацию о том, что русскоязычному ребенку не дали подарок в день Святого Николая. Директор Департамента образования и культуры Андрей Закалюк заявил, что таких случаев в коммунальных садах Львова не было.
Во Львовском горсовете опровергли фейк об игнорировании Святым Николаем русскоязычного ребенка в детском саду. Об этом написал в Facebook директор Департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк, сообщает УНН.
Подробности
Началом скандала стала публикация в социальных сетях о том, что русскоязычному ребенку в одном из детских садов Львова решили не делать подарок на день Святого Николая.
Сначала автор поста утверждала, что подарок не дали из-за того, что ребенок вместе с родителями написал письмо Николаю на русском языке, и во Львове все должны разговаривать на государственном, говоря, что "Николай решил не дарить подарки „московоротым"".
Впоследствии этот пост, как и аккаунт автора, был удален, но остался его скриншот. Как отметил Закалюк, эта ситуация является неправдой.
Мы тщательно все проверили и уверяем, что в коммунальных садах Львова такой ситуации не было. Такие фейки - типичная российская тактика: рассорить людей между собой, посеять недоверие и обиды там, где их нет
Он отметил, что "во львовских детских садах все дети равны".
Наши учебные заведения - пространство безопасности и поддержки. Ребенок не может и не должен отвечать за взгляды и поступки своих взрослых
