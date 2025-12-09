$42.070.01
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
07:00 • 10586 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 18231 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 30569 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 28652 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 32182 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 31044 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 32925 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 46095 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 41814 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Львовский городской совет опроверг фейк об игнорировании русскоязычного ребенка в день Святого Николая

Киев • УНН

 • 2992 просмотра

Во Львовском горсовете опровергли информацию о том, что русскоязычному ребенку не дали подарок в день Святого Николая. Директор Департамента образования и культуры Андрей Закалюк заявил, что таких случаев в коммунальных садах Львова не было.

Львовский городской совет опроверг фейк об игнорировании русскоязычного ребенка в день Святого Николая

Во Львовском горсовете опровергли фейк об игнорировании Святым Николаем русскоязычного ребенка в детском саду. Об этом написал в Facebook директор Департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк, сообщает УНН.

Подробности

Началом скандала стала публикация в социальных сетях о том, что русскоязычному ребенку в одном из детских садов Львова решили не делать подарок на день Святого Николая.

Сначала автор поста утверждала, что подарок не дали из-за того, что ребенок вместе с родителями написал письмо Николаю на русском языке, и во Львове все должны разговаривать на государственном, говоря, что "Николай решил не дарить подарки „московоротым"".

Впоследствии этот пост, как и аккаунт автора, был удален, но остался его скриншот. Как отметил Закалюк, эта ситуация является неправдой.

Мы тщательно все проверили и уверяем, что в коммунальных садах Львова такой ситуации не было. Такие фейки - типичная российская тактика: рассорить людей между собой, посеять недоверие и обиды там, где их нет

 - говорится в сообщении чиновника.

Он отметил, что "во львовских детских садах все дети равны".

Наши учебные заведения - пространство безопасности и поддержки. Ребенок не может и не должен отвечать за взгляды и поступки своих взрослых

- подчеркнул Закалюк.

Скандал в частном лицее Днепра: директор обругала учеников на русском языке19.09.24, 17:53 • 15241 просмотр

Евгений Устименко

Общество
российская пропаганда
Социальная сеть
Львов