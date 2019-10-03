Ігор Кушнір: найкращий час для купівлі нерухомості – сьогодні

1. При виборі житла споживач у першу чергу орієнтується на ціну квадратного метра і, в гонитві за дешевизною, ігнорує такий критерій як репутація забудовника. Скажіть: коли потенційному споживачеві варто насторожитися при моніторингу цін?

Якщо потенційний інвестор займається моніторингом цін на ринку – це вже великий плюс. Адже зазвичай просто бачать низьку ціну і біжать купувати, не розмірковуючи, хто там і що. Має насторожити ціна, нижче ринкової. Є головний орієнтир – вартість будівництва квадратного метра, яку вираховує Мінрегіон (зараз Міністерство розвитку громад і територій). На початку року це був показник 13,8 тис. грн, до якого варто додати витрати на проектування, землю, маркетинг тощо. До того ж, працювати без прибутку ніхто не буде. Тож якщо квадратний метр економ-класу коштує, в середньому, близько 18 тис. грн, то продаж такого за 14 може бути сумнівним. Це або компанія, яка хоче зібрати гроші і зникнути, або занадто дешеві (а значить не якісні) матеріали, будівельники тощо.

2. Яка сьогодні собівартість будівництва? Як вона виросла за останній рік? Ваші прогнози: як цей показник зросте у 2020 році?

Собівартість будівництва за останній рік зросла на приблизно 30%. Окрім того, постійно дорожчають будівельно-монтажні роботи. Зараз, поки долар не демонструє значних коливань, ситуація плюс-мінус рівна (інтерв’ю записувалось наприкінці вересня – ред.). Що буде далі – залежить і від курсу валюти в тому числі. Якщо вірити аналітикам, і долар виросте до 30 грн, подорожчає і собівартість, і роботи. І, відповідно, вартість квадратного метра.

3. Як споживачеві перевірити фінансові можливості компанії? На що звернути увагу (установчий капітал, чистий прибуток)?

Як на мене, найголовніший фінансовий показник для компанії – це кількість закінчених будівництвом та зданих у строк об’єктів, виконання зобов’язань перед інвесторами. Це свідчить не лише про довіру, а й про подальші перспективи компанії. Велика кількість об’єктів, низька ціна, активна позиція на ринку, на жаль, сьогодні не є запорукою безпеки вкладень для інвестора.

4. Які основні критерії надійності забудовника?

Назва "Київміськбуд" (посміхається). А якщо серйозно, є кілька факторів, що можуть служити маркерами надійності. Це досвід роботи, кількість реалізованих проектів і вартість квадратного метра. Як давно компанія працює на ринку, що вже збудовано та передано інвесторам, наскільки ціна співпадає із середньою. На прикладі "Київміськбуду": холдингова компанія працює на ринку 64 роки, збудовано та введено в експлуатацію понад 44 млн квадратних метрів нерухомості. При цьому, ні одного недобудованого об’єкта! А загальний заділ становить 2 млн квадратних метрів на різних стадіях. Найголовніше те, що 80% акцій компанії належать громаді Києва. Це є найкращою гарантією для інвестора! "Київміськбуд" – синонім надійності!

5. Який об’єм інвестицій планує компанія вкласти у 2019 році?

Торік компанією було залучено близько 5 млрд гривень інвестицій. Що на 30% більше, ніж у попередньому році. Думаю, за результатами 2019 року цифри будуть не меншими.

6. Скільки об’єктів житлової нерухомості плануєте здати в експлуатацію у 2019 році?

За підсумком року плануємо ввести в експлуатацію близько 400 тисяч квадратних метрів. Це частина ЖК на Каховскій, "Медового", "Італійського кварталу", будинок на Лейпцизькій, на Освіти, у провулку Коломійському. У цілому всі комплекси, що були заплановані. Найкращий час для нерухомості – зараз! Тому і будуємо. Раджу купувати зараз, адже дешевше вже не буде!