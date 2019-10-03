Игорь Кушнир: лучшее время для покупки недвижимости — сегодня

1. При выборе жилья потребитель в первую очередь ориентируется на цену квадратного метра и, в погоне за дешевизной, игнорирует такой критерий как репутация застройщика. Скажите: когда потенциальному потребителю стоит насторожиться при мониторинге цен?

Если потенциальный инвестор занимается мониторингом цен на рынке — это уже большой плюс. Ведь обычно просто видят низкую цену и бегут покупать, не раздумывая, кто там и что. Должна насторожить цена, ниже рыночной. Есть главный ориентир — стоимость квадратного метра, которую высчитывает Минрегион (сейчас Министерство развития общин и территорий). В начале года этот показатель был 13,8 тыс. грн, к которому следует добавить расходы на проектирование, землю, маркетинг и т.д. К тому же, работать без прибыли никто не будет. И если квадратный метр эконом-класса стоит в среднем около 18 тыс. грн, то продажа такого за 14 может быть сомнительной. Это или компания, которая хочет собрать деньги и исчезнуть, или слишком дешевые (а значит не качественные) материалы, строители и проч.

2. Какая сегодня себестоимость строительства? Как она выросла за последний год? Ваши прогнозы: как этот показатель вырастет в 2020 году?

Себестоимость строительства за последний год выросла примерно на 30%. Кроме того, постоянно дорожают строительно-монтажные работы. Сейчас, пока доллар не демонстрирует значительных колебаний, ситуация плюс-минус ровная (интервью записывалось в конце сентября — ред.). Что будет дальше — зависит и от курса валюты в том числе. Если верить аналитикам, и доллар вырастет до 30 грн, подорожает и себестоимость, и работы. И, соответственно, стоимость квадратного метра.

3. Как потребителю проверить финансовые возможности компании? На что обратить внимание (учредительный капитал, чистая прибыль, оборот)?

Как по мне, главный финансовый показатель для компании — это количество законченных строительством и сданных в срок объектов, выполнение обязательств перед инвесторами. Это свидетельствует не только о доверии, но и о дальнейших перспективах компании. Большое количество объектов, низкая цена, активная позиция на рынке, к сожалению, сегодня не являются залогом безопасности вложений для инвестора.

4. Каковы основные критерии надежности застройщика?

Название "Киевгорстрой" (улыбается). А если серьезно, есть несколько факторов, которые могут служить маркерами надежности. Это опыт работы, количество реализованных проектов и стоимость квадратного метра. Как давно компания работает на рынке, что уже построено и передано инвесторам, насколько цена совпадает со средней. На примере "Киевгорстроя": холдинговая компания работает на рынке 64 года, построено и введено в эксплуатацию более 44 млн квадратных метров недвижимости. При этом, ни одного недостроенного объекта! А общий задел составляет 2 млн квадратных метров на разных стадиях. Самое главное, что 80% акций компании принадлежат громаде Киева. Это является лучшей гарантией для инвестора! "Киевгорстрой" — синоним надежности!

5. Какой объем инвестиций планирует компания вложить в 2019 году?

В прошлом году компанией было привлечено около 5 млрд гривен инвестиций. Что на 30% больше чем в предыдущем. Думаю, по результатам 2019-го цифры будут не меньше.

6. Сколько объектов жилой недвижимости планируете сдать в эксплуатацию в 2019 году?

По итогам года планируем ввести в эксплуатацию около 400 тыс. квадратных метров. Это часть ЖК на Каховской, "Медового", "Итальянского квартала", дом на Лейпцигской, на Просвещения, в переулке Коломиевском. В целом все комплексы, которые были запланированы. Лучшее время для недвижимости — сейчас! Поэтому и строим. Советую покупать сейчас, ведь дешевле уже не будет!