ІФА-тестування показало, як імунітет до COVID-19 з'являється в умовах карантину і без нього

Так, Стокгольм з самого початку пандемії вирішив відмовитися від введення строгих карантинних заходів. У той же час у Швеції працювали ресторани і магазини.

Експерти прогнозували, що до травня імунітет до коронавирусної інфекції буде у 40% населення Стокгольма. Однак, як випливає з даних проведених в квітні досліджень методом ІФА, тільки у 17% населення шведської столиці до початку травня були антитіла до COVID-19.

Стільки ж - 17% населення Лондона - в квітні і травні отримали імунітет до коронавирусної інфекції. І це при тому, що в Британії, яка спочатку розглядала варіант відмови від суворих карантинних заходів на користь "колективного імунітету", в результаті був введений тривалий і суворий локдаун.

Крім того, незважаючи на принципово різні стратегії в боротьбі з коронавірусом, рівень смертності від COVID-19 виявився в двох країнах також майже однаковим. У Британії, населення якої перевищує 66 млн людей, від коронавирусної інфекції померли більше 46,5 тис. осіб, це 0,07% населення країни. У Швеції, де живуть 10 млн людей, жертвами COVID-19 стали 5,5 тис. осіб, тобто 0,06%.

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Відзначимо, що прогнозованого показника імунного до COVID-19 населення Стокгольм таки досяг - в липні. Шведське агентство громадської охорони здоров'я заявило, що близько 40% жителів столиці вже перехворіли коронавірусом і мають до нього антитіла.