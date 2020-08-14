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4 марта, 13:25 • 105589 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125475 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101682 просмотра

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ИФА-тестирование показало, как иммунитет к COVID-19 появляется в условиях карантина и без него

Киев  •  УНН

 • 12992 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Лондон и Стокгольм боролись с пандемией COVID-19 различными способами. Но, несмотря на это, темпы распространения COVID-19 оказались в этих городах примерно одинаковыми, передает УНН со ссылкой на businessinsider.com.

Так, Стокгольм с самого начала пандемии решил отказаться от введения строгих карантинных мероприятий. В то же время в Швеции работали рестораны и магазины.

Эксперты прогнозировали, что к маю иммунитет к коронавирусной инфекции будет у 40% населения Стокгольма. Однако, как следует из данных проведенных в апреле исследований методом ИФА, только у 17% населения шведской столицы в начале мая были антитела к COVID-19.

Столько же - 17% населения Лондона - в апреле и мае получили иммунитет к коронавируснои инфекции. И это при том, что в Британии, сначала рассматривали вариант отказа от строгих карантинных мероприятий в пользу "коллективного иммунитета", в результате был введен длительный и строгий локдаун.

Кроме того, несмотря на принципиально различные стратегии в борьбе с коронавирусом, уровень смертности от COVID-19 оказался в двух странах также почти одинаковым. В Великобритании, население которой превышает 66 млн человек, от коронавирусной инфекции умерли более 46,5 тыс. человек, это 0,07% населения страны. В Швеции, где живут 10 млн человек, жертвами COVID-19 стали 5,5 тыс. человек, то есть 0,06%.

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Отметим, что прогнозируемого показателя иммунного к COVID-19 населения Стокгольм таки достиг - в июле. Шведское агентство общественного здравоохранения заявило, что около 40% жителей столицы уже переболели коронавирусом и имеют к нему антитела.

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