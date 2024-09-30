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Ідея хибна і соціально неадекватна. Експерт розповів про роботу "клубу білого бізнесу" Гетманцева

Ідея хибна і соціально неадекватна. Експерт розповів про роботу "клубу білого бізнесу" Гетманцева

Київ • УНН

 • 118885 перегляди

Андрій Длігач критикує ініціативу "клубу білого бізнесу" як антиреформаторську та неефективну для детінізації економіки. Експерт закликає до скасування ідеї та проведення справжньої ліберальної податкової реформи.

Створення "клубу білого бізнесу" за ініціативи голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева – це антиреформаторський підхід. Цей закон не сприяє детінізації економіки, як було заявлено його ініціатором. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив голова Advanter Group, співзасновник Центру економічного відновлення Андрій Длігач.

Контекст

Експерти незалежної аналітичної платформи "Вокс Україна" під час аналізу дійшли висновку, що створення "клубу білого бізнесу" в Україні стало першою за довгий час антиреформою.

Ми одразу заявили – ще до ухвалення рішення (прийняття закону в цілому – ред.), що це антиреформаторський підхід. Є тут суто економічне питання і соціальне. Соціальне – така сегрегація бізнесу є точно не на користь розвитку доброчесності. Держава має ставитися до всього бізнесу, як до доброчесного. Будь-які ідеї з клубами білого бізнесу – це ідеї точно не на користь розвитку доброчесності. Друге – це те, що суто економічно критерії, які позначені в законі, виконають лише кілька відсотків бізнесу

- зазначив Длігач.

За його словами, аналітики зробили моделювання за участі понад 200 підприємств, які мають можливість потрапити до "клубу білого бізнесу", і дійшли до висновків, що білі доброчесні бізнеси не відповідають критеріям або через особливості бізнес-моделі, яку використовують, або через ситуацію, яка склалася в певній галузі.

Відповідно критерії, які підібрані (у законі – ред.) – це не критерії про доброчесність. Це критерії оцінки чогось іншого, але точно не доброчесності бізнесу

- зазначив Длігач.

Окрім того, за його словами, "клуб білого бізнесу" Гетманцева не сприяє детінізації економіки.

Ми змоделювали і не побачили жодного бізнесу, для якого б мало сенс змінити щось у власній системі оподаткування. Навіть для тих, хто є сірими бізнесами, з сірими зарплатами вони не отримують додаткових аргументів на користь детінізації. Тобто ця ідея хибна, не спрацює, і соціально неадекватна

- підкреслив Длігач.

Він переконаний, що влада повинна скасувати "цю дурну ідею, як і інші дурні ідеї, які час від часу відбуваються, і зайнятися справжніми змінами".

На думку Длігача, необхідно провести ліберальну податкову реформу, змінити податкове адміністрування і відмовитися від системи СМКОР, яка дозволяє податківцям блокувати податкові накладні. Крім того, за його словами, необхідно перезавантажити ДПС так само, як відбувається перезавантаження митниці і Бюро економічної безпеки.

Нагадаємо 

Верховна Рада України ухвалила в цілому скандальний законопроєкт голови податкового комітету парламенту Данила Гетманцева про "клуб білого бізнесу". Документ розкритикували як колеги Гетманцева по парламенту, так і експерти. Навіть у юридичних висновках було вказано, що він не відповідає законодавству України.

У коментарях УНН економічні експерти вказували, що документ порушує Конституцію України та створює дискримінаційні умови у бізнес-середовищі. 

Про те, що законопроєкт Гетманцева містить дискримінаційні норми і має корупційні ризики, ідеться й у висновку аналітиків Спілки українських підприємців.  

Бізнес-омбудсмен Роман Ващук також заявив про те, що законопроєкт про "клуб білого бізнесу" дискримінаційний.

Додамо

Раніше УНН розповідав, як соцмережі відреагували на ініціативу Гетманцева щодо створення "клубу білого бізнесу". Українці, зокрема, вважають, що його законопроєкт – це інструкція з доїння напівмертвої корови, а сам парламентар – катастрофа для української економіки. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика

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