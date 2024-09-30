Идея ошибочная и социально неадекватная. Эксперт рассказал о работе «клуба белого бизнеса» Гетманцева

Создание «клуба белого бизнеса» по инициативе председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева - это антиреформаторский подход. Этот закон не способствует детенизации экономики, как было заявлено его инициатором. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал глава Advanter Group, соучредитель Центра экономического восстановления Андрей Длигач.

Контекст

Эксперты независимой аналитической платформы «Вокс Украина» при анализе пришли к выводу, что создание «клуба белого бизнеса» в Украине стало первой за долгое время антиреформой.

Мы сразу заявили - еще до принятия решения (принятия закона в целом - ред.), что это антиреформаторский подход. Есть здесь чисто экономический вопрос и социальный. Социальный - такая сегрегация бизнеса точно не в пользу развития добропорядочности. Государство должно относиться ко всему бизнесу, как к добропорядочному. Любые идеи с клубами белого бизнеса - это идеи точно не в пользу развития добропорядочности. Второе - это то, что чисто экономически критерии, обозначенные в законе, выполнят лишь несколько процентов бизнеса - отметил Длигач.

По его словам, аналитики сделали моделирование с участием более 200 предприятий, которые имеют возможность попасть в «клуб белого бизнеса», и пришли к выводам, что белые добропорядочные бизнесы не соответствуют критериям или из-за особенностей бизнес-модели, которую используют, или из-за ситуации, которая сложилась в определенной отрасли.

Соответственно критерии, которые подобраны (в законе - ред.) - это не критерии о добропорядочности. Это критерии оценки чего-то другого, но точно не добропорядочности бизнеса - отметил Длигач.

Кроме того, по его словам, «клуб белого бизнеса» Гетманцева не способствует детенизации экономики.

Мы смоделировали и не увидели ни одного бизнеса, для которого бы имело смысл изменить что-то в собственной системе налогообложения. Даже для тех, кто является серыми бизнесами, с серыми зарплатами они не получают дополнительных аргументов в пользу детенизации. То есть эта идея ошибочна, не сработает, и социально неадекватна - подчеркнул Длигач.

Он убежден, что власть должна отменить «эту глупую идею, как и другие глупые идеи, которые время от времени происходят, и заняться настоящими изменениями».

По мнению Длигача, необходимо провести либеральную налоговую реформу, изменить налоговое администрирование и отказаться от системы СМКОР, которая позволяет налоговикам блокировать налоговые накладные. Кроме того, по его словам, необходимо перезагрузить ГНС так же, как происходит перезагрузка таможни и Бюро экономической безопасности.

Напомним

Верховная Рада Украины приняла в целом скандальный законопроект главы налогового комитета парламента Даниила Гетманцева о «клубе белого бизнеса». Документ раскритиковали как коллеги Гетманцева по парламенту, так и эксперты. Даже в юридических выводах было указано, что он не соответствует законодательству Украины.

В комментариях УНН экономические эксперты указывали, что документ нарушает Конституцию Украины и создает дискриминационные условия в бизнес-среде.

О том, что законопроект Гетманцева содержит дискриминационные нормы и имеет коррупционные риски, говорится и в заключении аналитиков Союза украинских предпринимателей.

Бизнес-омбудсмен Роман Ващук также заявил о том, что законопроект о «клубе белого бизнеса» дискриминационный.

Добавим

Ранее УНН рассказывал, как соцсети отреагировали на инициативу Гетманцева по созданию «клуба белого бизнеса». Украинцы, в частности, считают, что его законопроект - это инструкция по доению полумертвой коровы, а сам парламентарий - катастрофа для украинской экономики.