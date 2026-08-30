"Якщо Україна програє - програємо і ми": президент Фінляндії наголосив на важливості підтримки Києва
Київ • УНН
Президент Фінляндії вважає, що Україна має військову, політичну й фінансову перевагу над рф. Він назвав її гарантією безпеки Європи.
Президент Фінляндії Александер Стубб вважає, що Україна зараз перебуває у сильнішому становищі, ніж будь-коли від початку повномасштабного російського вторгнення, та має перевагу над рф, але доля європейських країн залежить саме від України і від її перемоги над рф. Про це він заявив в інтерв'ю BILD, пише УНН.
Деталі
Україна сьогодні перебуває в сильнішому та кращому становищі, ніж будь-коли в цій війні – у військовому, політичному та фінансовому плані
За його словами, Україна має перевагу і здатна перемогти. Саму перемогу фінський президент визначає насамперед як збереження української державності.
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Якщо ви виживете, якщо ви залишитеся незалежними, якщо ви залишитеся суверенною державою – тоді це перемога
"Якщо Україна програє, то програємо й ми"
Стубб наголосив, що підтримка Києва безпосередньо пов'язана з безпекою європейських країн. Він назвав Україну найкращою гарантією безпеки Європи від росії.
Ми повинні розуміти, ви в Німеччині та ми у Фінляндії, що Україна – це найкраща гарантія безпеки, яку ми маємо від росії. Якщо Україна програє, ми програємо
Стубб також вважає, що можливості москви для подальшої ескалації обмежені, а одним із небагатьох доступних кремлю варіантів залишається нова мобілізація.
За його словами, російська армія щомісяця втрачає 30-35 тисяч військових, тоді як набирає близько 27 тисяч, тому підтримувати нинішні темпи бойових дій їй стає дедалі складніше.
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