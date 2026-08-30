"Если Украина проиграет — проиграем и мы": президент Финляндии подчеркнул важность поддержки Киева

Президент Финляндии Александер Стубб считает, что Украина сейчас находится в более сильном положении, чем когда-либо с начала полномасштабного российского вторжения, и имеет преимущество над рф, однако судьба европейских стран зависит именно от Украины и от её победы над рф. Об этом он заявил в интервью BILD, пишет УНН.

Украина сегодня находится в более сильном и лучшем положении, чем когда-либо в этой войне — в военном, политическом и финансовом плане

По его словам, Украина имеет преимущество и способна победить. Саму победу финский президент определяет прежде всего как сохранение украинской государственности.

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Если вы выживете, если вы останетесь независимыми, если вы останетесь суверенным государством — тогда это победа

Стубб подчеркнул, что поддержка Киева непосредственно связана с безопасностью европейских стран. Он назвал Украину лучшей гарантией безопасности Европы от россии.

Мы должны понимать — вы в Германии и мы в Финляндии, — что Украина — это лучшая гарантия безопасности, которая у нас есть от россии. Если Украина проиграет, мы проиграем