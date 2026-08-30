$44.5451.86
ukenru
04:44 • 2414 просмотра
Глава ЦРУ предложил встречу Трампа, Зеленского и Путина для прекращения войны — Axios
03:46 • 9188 просмотра
"Если Украина проиграет — проиграем и мы": президент Финляндии подчеркнул важность поддержки Киева
02:16 • 13171 просмотра
Путин сравнил войну против Украины с косатками, нападающими на белых медведей
00:14 • 12418 просмотра
В Киеве после ночной атаки пострадали как минимум 3 человека, зафиксированы попадания в нескольких районахPhoto
23:16 • 13482 просмотра
Бельгия вновь отказалась поддержать использование замороженных активов рф для помощи Украине
29 августа, 22:35 • 12789 просмотра
ВМС Турции и силы Сомали освободили захваченное пиратами судно, 14 нападавших ликвидированы
29 августа, 20:56 • 15851 просмотра
Киев 29 августа провёл под воздушными тревогами почти половину суток
29 августа, 20:30 • 15750 просмотра
В Одессе мужчина застрелил родителей, ранил брата, а затем покончил с собой — полиция
Эксклюзив
29 августа, 17:08 • 24374 просмотра
Как выглядит село Мила после российского удара - фоторепортажPhotoVideo
29 августа, 15:05 • 27377 просмотра
"Черных трансплантологов" на Буковине взяли под стражу с залогом 1,5 млн гривен — ГенпрокурорPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
1.5м/с
66%
749мм
Популярные новости
Британский флот трое суток следил за российскими кораблями - The Guardian29 августа, 19:28 • 6376 просмотра
Новый король Норвегии Хокон VIII выступил с первой речью после смерти отца29 августа, 20:03 • 4974 просмотра
Том Харди начал рэп-карьеру и выпустил дебютный альбом под псевдонимом Фрэнки Пулитцер29 августа, 22:05 • 15108 просмотра
Тейлор Свифт пожертвовала $50 тысяч матери троих детей, которая пострадала, спасая человека после ДТПPhoto00:05 • 12149 просмотра
США могут получить контроль над частью нефтяных запасов Венесуэлы на 100 лет — The Telegraph01:35 • 12181 просмотра
публикации
Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления
Эксклюзив
28 августа, 14:45 • 80577 просмотра
НПЗ останавливаются, флот заблокирован, экспорт сокращается: как украинские deepstrike истощают РоссиюPhoto28 августа, 12:59 • 78987 просмотра
МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это28 августа, 12:21 • 69178 просмотра
"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть28 августа, 09:56 • 67766 просмотра
При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов
Эксклюзив
28 августа, 09:34 • 66369 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Александр Стабб
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Германия
Непал
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт пожертвовала $50 тысяч матери троих детей, которая пострадала, спасая человека после ДТПPhoto00:05 • 12285 просмотра
Том Харди начал рэп-карьеру и выпустил дебютный альбом под псевдонимом Фрэнки Пулитцер29 августа, 22:05 • 15248 просмотра
Кэти Перри рассказала, что запретила 6-летней дочери повторять трюк из её известной песни29 августа, 00:05 • 37894 просмотра
Селин Дион впервые за два года появилась на публике в преддверии возвращения на сценуPhoto28 августа, 22:05 • 37464 просмотра
В списке фаворитов на роль Джеймса Бонда появилось новое имяPhoto28 августа, 06:30 • 90246 просмотра
Актуальное
Бильд
SpaceX Starship
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Фильм
Truth Social

"Если Украина проиграет — проиграем и мы": президент Финляндии подчеркнул важность поддержки Киева

Киев • УНН

 • 9188 просмотра

Президент Финляндии считает, что Украина имеет военное, политическое и финансовое преимущество над рф. Он назвал её гарантией безопасности Европы.

"Если Украина проиграет — проиграем и мы": президент Финляндии подчеркнул важность поддержки Киева

Президент Финляндии Александер Стубб считает, что Украина сейчас находится в более сильном положении, чем когда-либо с начала полномасштабного российского вторжения, и имеет преимущество над рф, однако судьба европейских стран зависит именно от Украины и от её победы над рф. Об этом он заявил в интервью BILD, пишет УНН.

Детали

Украина сегодня находится в более сильном и лучшем положении, чем когда-либо в этой войне — в военном, политическом и финансовом плане

— заявил Стубб.

По его словам, Украина имеет преимущество и способна победить. Саму победу финский президент определяет прежде всего как сохранение украинской государственности.

Украина и Финляндия договорились о совместном производстве дронов и наземных роботов23.08.26, 16:34 • 6711 просмотров

Если вы выживете, если вы останетесь независимыми, если вы останетесь суверенным государством — тогда это победа

— пояснил он.

«Если Украина проиграет, то проиграем и мы»

Стубб подчеркнул, что поддержка Киева непосредственно связана с безопасностью европейских стран. Он назвал Украину лучшей гарантией безопасности Европы от россии.

Мы должны понимать — вы в Германии и мы в Финляндии, — что Украина — это лучшая гарантия безопасности, которая у нас есть от россии. Если Украина проиграет, мы проиграем

— заявил президент Финляндии.

Стубб также считает, что возможности москвы для дальнейшей эскалации ограничены, а одним из немногих доступных кремлю вариантов остаётся новая мобилизация.

По его словам, российская армия ежемесячно теряет 30–35 тысяч военнослужащих, тогда как набирает около 27 тысяч, поэтому поддерживать нынешние темпы боевых действий ей становится всё сложнее.

Удары по Wildberries могут подтолкнуть РФ к переговорам — президент Финляндии24.08.26, 23:44 • 3991 просмотр

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитика
Мобилизация
Война в Украине
Александр Стабб
Бильд
Финляндия
Германия
Украина