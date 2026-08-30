"Если Украина проиграет — проиграем и мы": президент Финляндии подчеркнул важность поддержки Киева
Киев • УНН
Президент Финляндии считает, что Украина имеет военное, политическое и финансовое преимущество над рф. Он назвал её гарантией безопасности Европы.
Президент Финляндии Александер Стубб считает, что Украина сейчас находится в более сильном положении, чем когда-либо с начала полномасштабного российского вторжения, и имеет преимущество над рф, однако судьба европейских стран зависит именно от Украины и от её победы над рф. Об этом он заявил в интервью BILD, пишет УНН.
Детали
Украина сегодня находится в более сильном и лучшем положении, чем когда-либо в этой войне — в военном, политическом и финансовом плане
По его словам, Украина имеет преимущество и способна победить. Саму победу финский президент определяет прежде всего как сохранение украинской государственности.
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«Если Украина проиграет, то проиграем и мы»
Стубб подчеркнул, что поддержка Киева непосредственно связана с безопасностью европейских стран. Он назвал Украину лучшей гарантией безопасности Европы от россии.
Мы должны понимать — вы в Германии и мы в Финляндии, — что Украина — это лучшая гарантия безопасности, которая у нас есть от россии. Если Украина проиграет, мы проиграем
Стубб также считает, что возможности москвы для дальнейшей эскалации ограничены, а одним из немногих доступных кремлю вариантов остаётся новая мобилизация.
По его словам, российская армия ежемесячно теряет 30–35 тысяч военнослужащих, тогда как набирает около 27 тысяч, поэтому поддерживать нынешние темпы боевых действий ей становится всё сложнее.
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