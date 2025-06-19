ГУР про сьогоднішній обмін: вже ведеться робота над подальшими кроками і реалізацією домовленостей досягнутих в Стамбулі

Попри інформаційні атаки українська сторона сподівається, що весь великий обмін відбудеться оперативно. Вже ведеться робота над подальшими кроками і реалізацією домовленостей досягнутих в Стамбулі. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Відбувся не обмін, а черговий етап. Вже 5 етап в рамках великого обміну і домовленостей у Стамбулі. За категоріями - важкохворі, важкопоранені захисники і молоді захисники у віці 25 років і молодше. Сьогодні маємо черговий результат, ми не називаємо конкретні цифри. Вони будуть названі в кінці, коли всі етапи великого обміну закінчаться, але кожна врятована наша людина - це велика перемога і сьогодні чимало захисників повернулися додому з різних напрямків. Наймолодшому сьогодні 42 роки, найстаршому - 63. Сьогодні категорія важкохворі, важкопоранені. Різні діагнози, різні хвороби. Всім надається допомога - сказав Юсов.

Він зазначив, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента продовжує реалізацію домовленостей, і Україна повертатиме своїх, які триватимуть стільки, скільки буде потрібно, щоб реалізація домовленостей відбулася, саме важкохворі і важкопоранені захисники повернулися.

Звичайно, ми всі працюємо над тим, щоб все було якомога швидше. Україна готова до цього. Якщо не буде затягувань з боку держави-агресора, то це відбудеться оперативно, але це живий процес і перемовини відбуваються постійно. Фактично кожен етап обміну супроводжується інформаційними атаками, дезінформацією, активізацією роботи російських спецслужб та спробами вплину на родини українських військовополонених. Сьогоднішній етап не виключення. Головне, попри все, сьогодні ми маємо позитивний результат. Вже ведеться робота над подальшими кроками і реалізацією домовленостей досягнутих в Стамбулі - додав Юсов.

Нагадаємо

Україна провела черговий обмін, повертаючи з російського полону додому українських захисників, більшість перебувала у полоні з 2022 року.