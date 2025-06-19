ГУР о сегодняшнем обмене: уже ведется работа над дальнейшими шагами и реализацией договоренностей, достигнутых в Стамбуле

Несмотря на информационные атаки, украинская сторона надеется, что весь большой обмен состоится оперативно. Уже ведется работа над дальнейшими шагами и реализацией договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает УНН.

Состоялся не обмен, а очередной этап. Уже 5-й этап в рамках большого обмена и договоренностей в Стамбуле. По категориям - тяжелобольные, тяжелораненые защитники и молодые защитники в возрасте 25 лет и моложе. Сегодня имеем очередной результат, мы не называем конкретные цифры. Они будут названы в конце, когда все этапы большого обмена закончатся, но каждый спасенный наш человек - это большая победа, и сегодня немало защитников вернулись домой с разных направлений. Самому молодому сегодня 42 года, самому старшему - 63. Сегодня категория тяжелобольные, тяжелораненые. Разные диагнозы, разные болезни. Всем предоставляется помощь. - сказал Юсов.

Он отметил, что Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными по поручению Президента продолжает реализацию договоренностей, и Украина будет возвращать своих, которые будут продолжаться столько, сколько потребуется, чтобы реализация договоренностей состоялась, именно тяжелобольные и тяжелораненые защитники вернулись.

Конечно, мы все работаем над тем, чтобы все было как можно быстрее. Украина готова к этому. Если не будет затягиваний со стороны государства-агрессора, то это произойдет оперативно, но это живой процесс и переговоры происходят постоянно. Фактически каждый этап обмена сопровождается информационными атаками, дезинформацией, активизацией работы российских спецслужб и попытками повлиять на семьи украинских военнопленных. Сегодняшний этап не исключение. Главное, несмотря ни на что, сегодня мы имеем положительный результат. Уже ведется работа над дальнейшими шагами и реализацией договоренностей, достигнутых в Стамбуле. - добавил Юсов.

Напомним

Украина провела очередной обмен, возвращая из российского плена домой украинских защитников, большинство находилось в плену с 2022 года.