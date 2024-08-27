Губернатор бєлгородської області пожалівся на спроби прориву ЗСУ в регіон: що відомо

Губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков заявив, що українські військові намагались прорватися в регіон через кордон. За його словами, ситуація на кордоні залишається складною. Про це він написав у Telegram, передає УНН.

"З'явилася інформація про те, що ворог намагається прорватися через кордон Бєлгородської області. За даними міністерства оборони рф, ситуація на кордоні залишається складною, але контрольованою. Нашими військовими проводяться планові роботи. Прошу зберігати спокій і довіряти тільки офіційним джерелам інформації", - написав гладков.

Пізніше він написав, що три населені пункти області нібито зазнали атак. У бєлгородському районі в селі петрівка внаслідок обстрілу пошкоджено складське приміщення. У селі нове волоконівського району після скидання вибухового пристрою з БПЛА пошкоджено легковий автомобіль. У грайворонському міському окрузі в селі Головчине внаслідок детонації дрона-камікадзе загорівся торговий об'єкт і повністю згоріла ГАЗель, що стояла в гаражі.

У міноборони рф заявили про нібито збиття 5 дронів у двох регіонах