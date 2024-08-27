Губернатор Белгородской области пожаловался на попытки прорыва ВСУ в регион: что известно

Губернатор белгородской области вячеслав гладков заявил, что украинские военные пытались прорваться в регион через границу. По его словам, ситуация на границе остается сложной. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

"Появилась информация о том, что враг пытается прорваться через границу белгородской области. По данным министерства обороны рф, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой. Нашими военными проводятся плановые работы. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - написал гладков.

Позже он написал, что три населенных пункта области якобы подверглись атакам. В белгородском районе в селе петровка в результате обстрела повреждено складское помещение. В селе новое волоконовского района после сброса взрывного устройства с БПЛА поврежден легковой автомобиль. В грайворонском городском округе в селе головчино вследствие детонации дрона-камикадзе загорелся торговый объект и полностью сгорела ГАЗель, стоявшая в гараже.

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