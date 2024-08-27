Губернатор Белгородской области пожаловался на попытки прорыва ВСУ в регион: что известно
Киев • УНН
гладков сообщил о попытках украинских военных якобы прорваться через границу белгородской области. По его словам, ситуация на границе сложная. Три населенных пункта подверглись атакам.
Губернатор белгородской области вячеслав гладков заявил, что украинские военные пытались прорваться в регион через границу. По его словам, ситуация на границе остается сложной. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.
"Появилась информация о том, что враг пытается прорваться через границу белгородской области. По данным министерства обороны рф, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой. Нашими военными проводятся плановые работы. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - написал гладков.
Позже он написал, что три населенных пункта области якобы подверглись атакам. В белгородском районе в селе петровка в результате обстрела повреждено складское помещение. В селе новое волоконовского района после сброса взрывного устройства с БПЛА поврежден легковой автомобиль. В грайворонском городском округе в селе головчино вследствие детонации дрона-камикадзе загорелся торговый объект и полностью сгорела ГАЗель, стоявшая в гараже.
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