По данным минобороны рф, российская ПВО в ночь на 27 августа якобы сбила 5 БПЛА самолетного типа над белгородской и курской областями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение мо рф в Telegram.



Детали

Как заявляют в оборонном ведомстве россиян, дежурными средствами ПВО якобы сбиты за ночь три беспилотника в белгородской области и два в курской.

Дополнение



Тем временем в небе над Украиной ночью с 10 ракет и 81 беспилотника, запущенных российскими войсками, сбито 5 ракет и 60 ударных дронов, 10 "шахедов" предположительно упали, один пересек границу с беларусью, еще около 10 в воздухе.



Пожежа на нафтобазі в ростовській області триває дев'ятий день: супутникові знімки