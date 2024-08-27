Пожар на нефтебазе в ростовской области продолжается девятый день: спутниковые снимки

Спутниковые снимки от 26 августа показывают, что пожар на нефтебазе Росрезерва в пролетарске ростовской области утихает. Впрочем расположение очагов огня указывает на вероятный второй удар дроном 23 августа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Детали

Спутниковые снимки пожара на нефтебазе в ростовской области, показывают, что пламя немного утихло, а очаги возгорания локализовались.

Как отмечает "Радио Свобода", судя по тому, что два очага пожара расположены на довольно большом расстоянии друг от друга, 23 августа по нефтебазе действительно мог быть нанесен еще один удар дроном, как об этом писали российские источники.

Напомним

Нефтебаза начала гореть утром 18 августа - после прилета дрона. По словам местных, огонь добрался до резервуаров, из-за этого город заволокло черным дымом - люди жалуются на то, что стало трудно дышать. Над ликвидацией пожара работают более 500 спасателей.

По последним данным, количество пострадавших из-за пожара достигло 47 человек.

Источники УНН сообщали, что в ночь на 18 августа в результате операции украинской разведки была поражена нефтебаза ростовской области рф, которая работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск.