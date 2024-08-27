Пожежа на нафтобазі в ростовській області триває дев'ятий день: супутникові знімки
Київ • УНН
Супутникові знімки показують, що пожежа на нафтобазі Росрезерву в ростовській області вщухає. Розташування осередків вогню вказує на ймовірний другий удар дроном 23 серпня.
Супутникові знімки від 26 серпня показують, що пожежа на нафтобазі Росрезерву в пролетарську ростовській області вщухає. Втім розташування осередків вогню вказує на ймовірний другий удар дроном 23 серпня. Про це УНН повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".
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Супутникові знімки пожежі на нафтобазі в Ростовській області, показують, що полум'я трохи вщухло, а осередки загоряння локалізувалися.
Як зазначає "Радіо Свобода", судячи з того, що два осередки пожежі розташовані на доволі великій відстані один від одного, 23 серпня по нафтобазі справді міг бути завданий ще один удар дроном, як про це писали російські джерела.
Нагадаємо
Нафтобаза почала горіти вранці 18 серпня — після прильоту дрона. Зі слів місцевих, вогонь дістався до резервуарів, через це місто заволокло чорним димом — люди скаржаться на те, що стало важко дихати. Над ліквідацією пожежі працюють понад 500 рятувальників.
За останніми даними, кількість постраждалих через пожежу досягла 47 осіб.
Джерела УНН повідомляли, що в ніч на 18 серпня в результаті операції української розвідки була вражена нафтобаза ростовської області рф, яка працювала на ворожий ВПК і забезпечувала діяльність російських окупаційних військ.