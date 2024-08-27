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У міноборони рф заявили про нібито збиття 5 дронів у двох регіонах

Київ • УНН

 • 10860 перегляди

За повідомленням міноборони росії, протиповітряна оборона рф за ніч збила три безпілотники в бєлгородській області та два в курській.

За даними міноборони рф, російська ППО у ніч на 27 серпня буцімто збила 5 БПЛА літакового типу над бєлгородською та курською областями. Про це УНН повідомляє із посиланням на допис мо рф у Telegram.

Деталі

Як заявляють в оборонному відомстві росіян,  черговими засобами ППО нібито збито за ніч три безпілотники в бєлгородській області та два в курській. 

Доповнення 

Тим часом  у небі над Україною вночі із 10 ракет та 81 безпілотника, запущених російськими військами, збито 5 ракет та 60 ударних дронів, 10 "шахедів" імовірно впали, один перетнув кордон із білоруссю, ще близько 10 у повітрі. 

Пожежа на нафтобазі в ростовській області триває дев'ятий день: супутникові знімки27.08.24, 09:24 • 20152 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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