У міноборони рф заявили про нібито збиття 5 дронів у двох регіонах
Київ • УНН
За повідомленням міноборони росії, протиповітряна оборона рф за ніч збила три безпілотники в бєлгородській області та два в курській.
За даними міноборони рф, російська ППО у ніч на 27 серпня буцімто збила 5 БПЛА літакового типу над бєлгородською та курською областями. Про це УНН повідомляє із посиланням на допис мо рф у Telegram.
Деталі
Як заявляють в оборонному відомстві росіян, черговими засобами ППО нібито збито за ніч три безпілотники в бєлгородській області та два в курській.
Доповнення
Тим часом у небі над Україною вночі із 10 ракет та 81 безпілотника, запущених російськими військами, збито 5 ракет та 60 ударних дронів, 10 "шахедів" імовірно впали, один перетнув кордон із білоруссю, ще близько 10 у повітрі.
Пожежа на нафтобазі в ростовській області триває дев'ятий день: супутникові знімки27.08.24, 09:24 • 20152 перегляди