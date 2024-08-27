65 із 91 ворожих дронів та ракет знищили вночі, 10 "шахедів" втрачено, один перетнув кордон із білоруссю - Повітряні сили
Київ • УНН
Українські сили ППО знищили 5 крилатих ракет і 60 дронів з 10 і 81 відповідно, запущених росією вночі. Атаки відбувалися в більшості регіонів країни, бойова робота триває.
У небі над Україною вночі із 10 ракет та 81 безпілотника, запущених російськими військами, збито 5 ракет та 60 ударних дронів, 10 "шахедів" імовірно впали, один перетнув кордон із білоруссю, ще близько 10 у повітрі, повідомив у вівторок командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, пише УНН.
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У ніч на 27 серпня, з його слів, радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та супроводжено 91 засіб повітряного нападу противника.
Цієї ночі, за даними Олещука, окупанти завдали удару по Україні ракетами різних типів та ударними БПЛА:
- 3-ма аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" (з літаків МіГ-31К із повітряного простору Липецької обл. – рф);
- балістичною ракетою "Іскандер-М" (із Криму);
- крилатою ракетою "Іскандер-К" (із Воронезької обл. – рф);
- 5-ма крилатими ракетами Х-101 (з бомбардувальників Ту-22М3 із повітряного простору Волгоградської обл. – рф);
- 81 ударним БпЛА типу "Shahed" (із Єйська та Курської обл. – рф.).
Станом на 9:00, в результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито: 5 крилатих ракет Х-101; 60 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136". Десять ворожих безпілотників локаційно втрачені (імовірно впали) на території України, один перетнув кордон із білоруссю, ще близько десяти знаходяться в повітряному просторі України. Бойова робота триває
До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"Бойова робота велась у більшості регіонів країни: у Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Хмельницькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях", - зазначив командувач ПС ЗСУ.
Навколо Києва вночі знищили близько 15 дронів і кілька ракет, без жертв і руйнувань - КМВА27.08.24, 08:51 • 48390 переглядiв