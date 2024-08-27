65 із 91 ворожих дронів та ракет знищили вночі, 10 "шахедів" втрачено, один перетнув кордон із білоруссю - Повітряні сили

У небі над Україною вночі із 10 ракет та 81 безпілотника, запущених російськими військами, збито 5 ракет та 60 ударних дронів, 10 "шахедів" імовірно впали, один перетнув кордон із білоруссю, ще близько 10 у повітрі, повідомив у вівторок командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, пише УНН.

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У ніч на 27 серпня, з його слів, радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та супроводжено 91 засіб повітряного нападу противника.

Цієї ночі, за даними Олещука, окупанти завдали удару по Україні ракетами різних типів та ударними БПЛА:

- 3-ма аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" (з літаків МіГ-31К із повітряного простору Липецької обл. – рф);

- балістичною ракетою "Іскандер-М" (із Криму);

- крилатою ракетою "Іскандер-К" (із Воронезької обл. – рф);

- 5-ма крилатими ракетами Х-101 (з бомбардувальників Ту-22М3 із повітряного простору Волгоградської обл. – рф);

- 81 ударним БпЛА типу "Shahed" (із Єйська та Курської обл. – рф.).

Станом на 9:00, в результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито: 5 крилатих ракет Х-101; 60 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136". Десять ворожих безпілотників локаційно втрачені (імовірно впали) на території України, один перетнув кордон із білоруссю, ще близько десяти знаходяться в повітряному просторі України. Бойова робота триває