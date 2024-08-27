Навколо Києва вночі знищили близько 15 дронів і кілька ракет, без жертв і руйнувань - КМВА
Київ • УНН
Вночі Росія завдала комбінованого удару по Україні, використовуючи дрони та різні типи ракет. Сили ППО знищили близько 15 дронів і кілька ракет навколо Києва, без жертв і руйнувань у столиці.
Сили ППО знищили близько 15 дронів і кілька ракет навколо Києва, без жертв і руйнувань у столиці, загалом повітряна тривога у Києві з початку доби оголошувалася 4 рази і тривала сумарно понад 5 годин, повідомили у вівторок у КМВА, пише УНН.
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Як повідомляється, цієї ночі ворог знов завдав комбінованого, ракетно-дронового удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, балістичних, крилатих та аеробалістичних ракет. "У Києві повітряна тривога з початку доби оголошувалася 4 рази і тривала сумарно понад 5 годин. Спочатку вона була пов’язана із атакою ворожих дронів, попередньо типу "Shahed". Безпілотники заходили на місто хвилями та з різних напрямків. Близько третьої ночі противник підняв у повітря кілька бортів МіГ-31К, які випустили ракети "Кинджал" через Київщину в напрямку західних областей України. Приблизно одночасно злетіли кілька ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Попередньо, крилаті ракети Х-101 з цих бортів атакували Київ близько 5-ї ранку. Повітряний удар, як і вчора, знов закінчився хвилями атак баражуючих боєприпасів", - вказали у КМВА.
Загалом сили та засоби протиповітряної оборони від початку цієї доби знищили навколо Києва близько півтора десятка ударних дронів та кілька ракет (точну кількість та тип повітряних цілей оприлюднять Повітряні сили). Все, що летіло на столицю України, – знищено. Станом на цю хвилину, за даними оперативного зведення, у лісопаркових зонах Дніпровського та Деснянського району зафіксовано падіння уламків. Внаслідок чого виникли осередки займань лісової підстилки. Деякі вже ліквідовані, решта – локалізовані. Оперативні служби працюють на місці. Інформація щодо потерпілих не надходила. В столиці – без руйнувань
При цьому він вказав, що зараз в Києві не оголошена повітряна тривога, проте в Київській області повітряна тривога є. "В повітряному просторі ще фіксуються ворожі БПЛА, і не виключено, що дрони можуть прямувати на столицю. Дослухайтеся до сигналів повітряних тривог і при оголошенні відразу прямуйте в укриття", - вказав Попко.
Київщину вночі ворог намагався атакувати дронами: уламки впали поза населеними пунктами23.08.24, 08:29 • 24396 переглядiв