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Київщину вночі ворог намагався атакувати дронами: уламки впали поза населеними пунктами

Київщину вночі ворог намагався атакувати дронами: уламки впали поза населеними пунктами

Київ • УНН

 • 24396 перегляди

Вночі ворог намагався атакувати Київську область ударними дронами. Сили ППО успішно знищили ворожі цілі, уникнувши пошкоджень інфраструктури та жертв серед населення.

Російські війська вночі намагалися атакувати Київську область ударними дронами. Сили ППО успішно знищили ворожі цілі, пошкоджень інфраструктури та жертв серед населення не було, повідомив у п'ятницю голова Київської ОВА Руслан Кравченко, пише УНН.

Вночі ворог намагався атакувати Київщину ударними дронами. У регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі були знищені. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні. Падіння уламків збитих цілей фіксується поза межами населених пунктів

- написав Кравченко у Facebook.

У небі над Україною вночі знищили 14 російських "шахедів", ще два втрачено23.08.24, 08:19 • 22296 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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