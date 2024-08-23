У небі над Україною вночі знищили 14 російських "шахедів", ще два втрачено
Київ • УНН
Вночі росія атакувала Україну 2 балістичними ракетами та 16 дронами "Shahed". Сили оборони України знищили 14 дронів, ще 2 втрачені. ППО працювала в 4 областях.
У небі над Україною вночі знищили 14 ударних дронів типу Shahed, ще два втрачено - із 16 запущених російськими військами, також ворог атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, повідомив у п'ятницю командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, пише УНН.
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З його слів, у ніч на 23 серпня 2024 року ворог атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області та 16-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків – Єйськ, Курськ – рф).
У результаті протиповітряного бою авіацією, підрозділами радіоелектронної боротьби та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито 14 "шахедів". Ще два – локаційно втрачені, інформація щодо руйнувань не надходила
Протиповітряна оборона працювала у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.
У Полтавській та Чернігівській областях оголошено ракетну небезпеку22.08.24, 23:05 • 24290 переглядiв