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У небі над Україною вночі знищили 14 російських "шахедів", ще два втрачено

У небі над Україною вночі знищили 14 російських "шахедів", ще два втрачено

Київ • УНН

 • 22296 перегляди

Вночі росія атакувала Україну 2 балістичними ракетами та 16 дронами "Shahed". Сили оборони України знищили 14 дронів, ще 2 втрачені. ППО працювала в 4 областях.

У небі над Україною вночі знищили 14 ударних дронів типу Shahed, ще два втрачено - із 16 запущених російськими військами, також ворог атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, повідомив у п'ятницю командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, пише УНН.

Деталі

З його слів, у ніч на 23 серпня 2024 року ворог атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області та 16-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків – Єйськ, Курськ – рф).

У результаті протиповітряного бою авіацією, підрозділами радіоелектронної боротьби та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито 14 "шахедів". Ще два – локаційно втрачені, інформація щодо руйнувань не надходила

- написав Олещук у Telegram.

Протиповітряна оборона працювала у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

У Полтавській та Чернігівській областях оголошено ракетну небезпеку22.08.24, 23:05 • 24290 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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