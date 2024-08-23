В небе над Украиной ночью уничтожили 14 ударных дронов типа Shahed, еще два потеряно - из 16 запущенных российскими войсками, также враг атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, сообщил в пятницу командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.

Детали

По его словам, в ночь на 23 августа 2024 года враг атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области и 16-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков - Ейск, Курск - рф).

В результате противовоздушного боя авиацией, подразделениями радиоэлектронной борьбы и расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбито 14 "шахедов". Еще два - локально потеряны, информация о разрушениях не поступала - написал Олещук в Telegram.

Противовоздушная оборона работала в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

В Полтавской и Черниговской областях объявлена ракетная опасность в Полтавской и Черниговской областях