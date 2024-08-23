Киевскую область ночью враг пытался атаковать дронами: обломки упали вне населенных пунктов
Киев • УНН
Ночью враг пытался атаковать Киевскую область ударными дронами. Силы ПВО успешно уничтожили вражеские цели, избежав повреждений инфраструктуры и жертв среди населения.
Российские войска ночью пытались атаковать Киевскую область ударными дронами. Силы ПВО успешно уничтожили вражеские цели, повреждений инфраструктуры и жертв среди населения не было, сообщил в пятницу глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.
Ночью враг пытался атаковать Киевскую область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели были уничтожены. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют. Падение обломков сбитых целей фиксируется за пределами населенных пунктов
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