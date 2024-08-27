Вокруг Киева ночью уничтожили около 15 дронов и несколько ракет, без жертв и разрушений - КГВА

Силы ПВО уничтожили около 15 дронов и несколько ракет вокруг Киева, без жертв и разрушений в столице, в целом воздушная тревога в Киеве с начала суток объявлялась 4 раза и длилась суммарно более 5 часов, сообщили во вторник в КГВА, пишет УНН.

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Как сообщается, этой ночью враг вновь нанес комбинированный, ракетно-дроновой удар по Украине с применением ударных БПЛА, баллистических, крылатых и аэробаллистических ракет. "В Киеве воздушная тревога с начала суток объявлялась 4 раза и длилась суммарно более 5 часов. Сначала она была связана с атакой вражеских дронов, предварительно типа "Shahed". Беспилотники заходили на город волнами и с разных направлений. Около трех ночи противник поднял в воздух несколько бортов МиГ-31К, которые выпустили ракеты "Кинжал" через Киевскую область в направлении западных областей Украины. Примерно одновременно взлетели несколько вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Предварительно, крылатые ракеты Х-101 с этих бортов атаковали Киев около 5 утра. Воздушный удар, как и вчера, вновь закончился волнами атак барражирующих боеприпасов", - указали в КГВА.

В целом силы и средства противовоздушной обороны с начала этих суток уничтожили вокруг Киева около полутора десятков ударных дронов и несколько ракет (точное количество и тип воздушных целей обнародуют Воздушные силы). Все, что летело на столицу Украины, - уничтожено. По состоянию на эту минуту, по данным оперативной сводки, в лесопарковых зонах Днепровского и Деснянского района зафиксировано падение обломков. В результате чего возникли очаги возгораний лесной подстилки. Некоторые уже ликвидированы, остальные - локализованы. Оперативные службы работают на месте. Информация о пострадавших не поступала. В столице - без разрушений - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

При этом он указал, что сейчас в Киеве не объявлена воздушная тревога, однако в Киевской области воздушная тревога есть. "В воздушном пространстве еще фиксируются вражеские БПЛА, и не исключено, что дроны могут направляться на столицу. Прислушивайтесь к сигналам воздушных тревог и при объявлении сразу направляйтесь в укрытие", - указал Попко.

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