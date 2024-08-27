65 из 91 вражеских дронов и ракет уничтожили ночью, 10 "шахедов" потеряно, один пересек границу с беларусью - ВС ВСУ

В небе над Украиной ночью из 10 ракет и 81 беспилотника, запущенных российскими войсками, сбито 5 ракет и 60 ударных дронов, 10 "шахедов" вероятно упали, один пересек границу с беларусью, еще около 10 в воздухе, сообщил во вторник командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.

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В ночь на 27 августа, по его словам, радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и сопровождено 91 средство воздушного нападения противника.

Этой ночью, по данным Олещука, оккупанты нанесли удар по Украине ракетами различных типов и ударными БПЛА:

- 3-мя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" (с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Липецкой обл. - рф);

- баллистической ракетой "Искандер-М" (из Крыма);

- крылатой ракетой "Искандер-К" (из Воронежской обл. - рф);

- 5-ю крылатыми ракетами Х-101 (с бомбардировщиков Ту-22М3 из воздушного пространства Волгоградской обл. - рф);

- 81 ударным БПЛА типа "Shahed" (из Ейска и Курской обл. - рф.).

По состоянию на 9:00, в результате боевой работы противовоздушной обороной сбито: 5 крылатых ракет Х-101; 60 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136". Десять вражеских беспилотников локально потеряны (предположительно упали) на территории Украины, один пересек границу с беларусью, еще около десяти находятся в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается - написал Олещук в Telegram.

К отражению воздушного нападения противника привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"Боевая работа велась в большинстве регионов страны: в Киевской, Хмельницкой, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Хмельницкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черниговской и Кировоградской областях", - отметил командующий ВС ВСУ.

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