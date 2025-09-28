губернатор бєлгородщини підтвердив ракетний удар по місту та області та про проблеми після атаки
Київ • УНН
Губернатор бєлгородської області підтвердив ракетний обстріл міста, двоє людей постраждали. Значна частина регіону залишилася без електропостачання, лікарні та водоканал перейшли на резервне живлення.
Губернатор бєлгородської області в’ячеслав гладков підтвердив ракетний обстріл міста та навколишніх територій, унаслідок якого постраждали двоє людей. За його словами, значна частина регіону залишилася без електропостачання, через що лікарні та водоканал перейшли на резервні джерела живлення. Про це пише УНН.
Деталі
Місцева влада також повідомила про перебої з водопостачанням у бєлгородському районі та старооскольському окрузі. Робота контактного центру "Водоканалу" наразі не відновлена.
гладков заявив, що через відсутність електрики можуть виникнути проблеми з роботою системи оповіщення про ракетну небезпеку. У своєму відеозверненні він закликав громадян утриматися від перебування на вулицях та поки що залишатися вдома.
За словами губернатора, детальнішу інформацію щодо відновлення електропостачання планують надати після 21:00.
Нагадаємо
Увечері 28 вересня по бєлгород та область опинились під ракетними ударами. За словами очевидців, є влучання у місцеву ТЕЦ, внаслідок чого зникло світло та водопостачання.