губернатор белгородщины подтвердил ракетный удар по городу и области и о проблемах после атаки
Киев • УНН
Губернатор Белгородской области подтвердил ракетный обстрел города, два человека пострадали. Значительная часть региона осталась без электроснабжения, больницы и водоканал перешли на резервное питание.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил ракетный обстрел города и окрестных территорий, в результате которого пострадали два человека. По его словам, значительная часть региона осталась без электроснабжения, из-за чего больницы и водоканал перешли на резервные источники питания. Об этом пишет УНН.
Подробности
Местные власти также сообщили о перебоях с водоснабжением в Белгородском районе и Старооскольском округе. Работа контактного центра "Водоканала" пока не возобновлена.
Гладков заявил, что из-за отсутствия электричества могут возникнуть проблемы с работой системы оповещения о ракетной опасности. В своем видеообращении он призвал граждан воздержаться от пребывания на улицах и пока оставаться дома.
По словам губернатора, более подробную информацию о восстановлении электроснабжения планируют предоставить после 21:00.
Напомним
Вечером 28 сентября Белгород и область оказались под ракетными ударами. По словам очевидцев, есть попадания в местную ТЭЦ, в результате чего пропал свет и водоснабжение.