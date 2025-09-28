$41.490.00
публикации
Эксклюзив
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

публикации
губернатор белгородщины подтвердил ракетный удар по городу и области и о проблемах после атаки

Киев • УНН

 • 1184 просмотра

Губернатор Белгородской области подтвердил ракетный обстрел города, два человека пострадали. Значительная часть региона осталась без электроснабжения, больницы и водоканал перешли на резервное питание.

губернатор белгородщины подтвердил ракетный удар по городу и области и о проблемах после атаки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил ракетный обстрел города и окрестных территорий, в результате которого пострадали два человека. По его словам, значительная часть региона осталась без электроснабжения, из-за чего больницы и водоканал перешли на резервные источники питания. Об этом пишет УНН.

Подробности

Местные власти также сообщили о перебоях с водоснабжением в Белгородском районе и Старооскольском округе. Работа контактного центра "Водоканала" пока не возобновлена.

Гладков заявил, что из-за отсутствия электричества могут возникнуть проблемы с работой системы оповещения о ракетной опасности. В своем видеообращении он призвал граждан воздержаться от пребывания на улицах и пока оставаться дома.

По словам губернатора, более подробную информацию о восстановлении электроснабжения планируют предоставить после 21:00.

Напомним

Вечером 28 сентября Белгород и область оказались под ракетными ударами. По словам очевидцев, есть попадания в местную ТЭЦ, в результате чего пропал свет и водоснабжение. 

Степан Гафтко

Новости Мира
Электроэнергия