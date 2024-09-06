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Громади Київщини отримали ще 10 шкільних автобусів - Кравченко

Громади Київщини отримали ще 10 шкільних автобусів - Кравченко

Київ • УНН

 • 15999 перегляди

Громади Київської області отримали 10 нових автобусів українського виробництва для підвозу учнів. Загалом придбано 41 шкільний автобус за рахунок державної субвенції та співфінансування громад.

Громади Київської області отримали ще 10 автобусів українського виробництва для підвозу учнів до закладів освіти. Про це розповів голова Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.

Деталі

За словами Кравченка, сучасний та комфортний транспорт відправився до таких громад:

  • Тетіївська;
  • Ташанська;
  • Яготинська;
  • Пристолична;
  • Великодимерська;
  • Білогородська;
  • Миронівська;
  • Ржищівська;
  • Глевахівська;
  • Калинівська;

Загалом придбали 41 шкільний автобус за рахунок коштів державної субвенції у співфінансуванні із громадами. Громади профінансували закупівлю на рівні не менше 35%. Отже, 20 автобусів вже передали, протягом вересня передамо громадам ще 21

- розповів голова Київської ОВА. 

Він також відзначив підтримку міжнародних партнерів у цьому питанні. Цьгоріч вони подарували 13 автобусів.

Загалом же для підвезення дітей до навчальних закладів Київщини задіяні понад 400 шкільних автобусів.

Нагадаємо

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко заявив, що у Київській області не має бути шкіл, що працюють повністю дистанційно.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоКиївщина

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