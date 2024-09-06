Общины Киевщины получили еще 10 школьных автобусов - Кравченко

Общины Киевской области получили еще 10 автобусов украинского производства для подвоза учащихся в учебные заведения. Об этом рассказал председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

По словам Кравченко, современный и комфортный транспорт отправился в такие общины:

Тетиевская;

Ташанская;



Яготинская;



Пристолична;



Великодимерская;



Белогородская;



Мироновская;



Ржищевская;



Глеваховская;



Калиновская;



Всего приобрели 41 школьный автобус за счет средств государственной субвенции в софинансировании с громадами. Громады профинансировали закупку на уровне не менее 35%. Итак, 20 автобусов уже передали, в течение сентября передадим общинам еще 21 - рассказал председатель Киевской ОВА.

Он также отметил поддержку международных партнеров в этом вопросе. В этом году они подарили 13 автобусов.

В целом же для подвоза детей в учебные заведения Киевщины задействованы более 400 школьных автобусов.

Напомним,

Председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко заявил, что в Киевской области не должно быть школ, работающих полностью дистанционно.