Общины Киевщины получили еще 10 школьных автобусов - Кравченко
Киев • УНН
Громады Киевской области получили 10 новых автобусов украинского производства для подвоза учеников. Всего приобретен 41 школьный автобус за счет государственной субвенции и софинансирования громад.
Общины Киевской области получили еще 10 автобусов украинского производства для подвоза учащихся в учебные заведения. Об этом рассказал председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.
Детали
По словам Кравченко, современный и комфортный транспорт отправился в такие общины:
- Тетиевская;
- Ташанская;
- Яготинская;
- Пристолична;
- Великодимерская;
- Белогородская;
- Мироновская;
- Ржищевская;
- Глеваховская;
- Калиновская;
Всего приобрели 41 школьный автобус за счет средств государственной субвенции в софинансировании с громадами. Громады профинансировали закупку на уровне не менее 35%. Итак, 20 автобусов уже передали, в течение сентября передадим общинам еще 21
Он также отметил поддержку международных партнеров в этом вопросе. В этом году они подарили 13 автобусов.
В целом же для подвоза детей в учебные заведения Киевщины задействованы более 400 школьных автобусов.
Напомним,
Председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко заявил, что в Киевской области не должно быть школ, работающих полностью дистанционно.