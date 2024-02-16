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Греція стала першою православною країною, яка легалізувала одностатеві шлюби

Греція стала першою православною країною, яка легалізувала одностатеві шлюби

Київ • УНН

 • 25693 перегляди

Парламент Греції переважною більшістю голосів проголосував за легалізацію одностатевих шлюбів. Закон наштовхнувся на сильний спротив православної церкви.

Греція стала першою православною країною, яка легалізувала одностатеві цивільні шлюби, попри спротив церковних чиновників. Про це пише The Guardian, передає УНН.

Деталі

Країна є першою православною країною, яка змінила законодавство.

Це момент очікування, коли йдеться про права людини в Греції

каже прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс.

Доповнення

Міжпартійна більшість Греції із 176 законодавців у 300-місному парламенті проголосувала в четвер, 15 лютого, за законопроект, розроблений правоцентристським урядом прем’єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса.

Ще 76 відхилили реформу, двоє утрималися від голосування, а 46 не були присутні.

Новий закон визнає батьківські права за одностатевими парами, але не дозволить геям отримувати біологічних дітей від сурогатних матерів у Греції.

Опитування громадської думки свідчать про те, що більшість греків підтримують реформу і це питання не викликало глибоких розбіжностей у країні, яка більше стурбована високою вартістю життя.

Законопроект був підтриманий чотирма лівими партіями, включно з основною опозиційною Сирізою. Три невеликі ультраправі партії та комуністична партія відхилили проект закону.

Це історичний момент

сказала Стелла Белія, керівниця групи одностатевих батьків Rainbow Families.

Прихильники, які розмахували веселковими плакатами, і противники законопроекту, тримаючи релігійні ікони та молячись, провели окремі невеликі мирні зібрання біля парламенту.

Уряд Греції виключив можливість референдуму щодо одностатевих шлюбів20.01.24, 05:00 • 31318 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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