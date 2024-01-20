Уряд Греції виключив можливість референдуму щодо одностатевих шлюбів
Київ • УНН
Уряд Греції вирішив не проводити референдум щодо одностатевих шлюбів та усиновлення, незважаючи на опозицію з боку Православної Церкви. Це рішення підтверджує попередні політичні зобов'язання.
Уряд Греції виключив можливість проведення референдуму з питання шлюбу й усиновлення дітей для одностатевих пар.Про це повідомляє Ekathimerini, пише УНН.
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В інтерв’ю на радіо Skai у п’ятницю прессекретар Павлос Марінакіс підкреслив, що, хоча уряд поважає роль і погляди церкви, він залишається відданим реалізації своєї політичної програми.
Цей законопроект був одним із наших передвиборчих зобов'язань,
Раніше архієпископ Ієронім, глава впливової православної церкви Греції, яка виступає проти планів уряду дозволити одностатеві цивільні шлюби, запропонував ідею референдуму для розв'язання цього питання.
Нагадаємо
Як писав УНН, заступник міністра юстиції Польщі Аркадіуш Мірча заявив, що уряд планує легалізувати одностатеві партнерства у відповідь на рішення ЄСПЛ про те, що нинішня відсутність юридичного визнання порушує права людини.
Ватикан дозволив благословення для одностатевих пар, але виключив обряди шлюбу: деталі 19.12.23, 10:57 • 28108 переглядiв