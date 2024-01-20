Правительство Греции исключило возможность референдума по однополым бракам
Правительство Греции решило не проводить референдум по однополым бракам и усыновлению, несмотря на оппозицию со стороны Православной Церкви. Это решение подтверждает предыдущие политические обязательства.
В Германии предупреждают, что через пять-восемь лет россия может напасть на НАТО
Министр обороны Германии Борис Писториус предупреждает, что Россия может попытаться напасть на страны НАТО меньше, чем через десять лет. Он призывает членов Альянса готовиться в военном, социальном и гражданском плане.
В Нидерландах изъяли тайник кетамина стоимостью 55 миллионов евро
Голландская полиция изъяла две тонны кетамина стоимостью почти 55 миллионов евро в одном из домов в Мюдерберге, к востоку от Амстердама.
"Уже поздно": в Instagram появятся ночные подсказки, которые будут призывать подростков идти спать
Instagram ввел новую функцию, которая отправляет подросткам подсказки с предложением сделать перерыв, если они проводят более 10 минут в Reels или личных сообщениях после 22:00.
США готовятся провести первую в истории казнь газом азота
В США готовятся к первой казни через удушение газом азота, назначенной на 25 января в штате Алабама, к которой должен быть приведен заключенный Кеннет Смит. Правозащитники выступили против этого метода, ссылаясь на нарушение международных договоров против пыток.
Лауреат престижной японской литературной премии призналась, что часть романа написал ChatGPT
Лауреат литературной премии Акутагавы Рие Кудан признала, что часть ее романа, который победил в литературном конкурсе, написал ChatGPT.
В Google появились новые способы поиска на основе ИИ
Компания Google представила два новых инструмента поиска, созданные с помощью искусственного интеллекта, для улучшения поисковой функциональности.
В monobank заявили о мощной DDoS-атаке
Сооснователь monobank Олег Гороховский сообщил о серьезной DDoS-атаке на банк, но заверил, что ситуация находится под контролем.
"Если мы не остановим россию, существуют перспективы того, что рф может пойти дальше"- вице-президент Еврокомиссии
Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис предупреждает, что Запад должен остановить вторжение россии в Украину, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию.
В monobank произошел сбой: пользователи не могут зайти в приложение
Пользователи monobank не могут получить доступ к приложению и осуществлять транзакции из-за сбоя в работе.