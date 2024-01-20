Правительство Греции исключило возможность референдума по однополым бракам

Правительство Греции исключило возможность проведения референдума по вопросу брака и усыновления детей для однополых пар. Об этом сообщает Ekathimerini, пишет УНН.

Детали

В интервью на радио Skai в пятницу пресс-секретарь Павлос Маринакис подчеркнул, что, хотя правительство уважает роль и взгляды церкви, оно остается преданным реализации своей политической программы.

Этот законопроект был одним из наших предвыборных обязательств, - сказал Маринакис.

Ранее архиепископ Иероним, глава влиятельной православной церкви Греции, которая выступает против планов правительства разрешить однополые гражданские браки, предложил идею референдума для решения этого вопроса.

Напомним

Как писал УНН, заместитель министра юстиции Польши Аркадиуш Мирча заявил, что правительство планирует легализовать однополые партнерства в ответ на решение ЕСПЧ о том, что нынешнее отсутствие юридического признания нарушает права человека.

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