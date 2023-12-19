Ватикан разрешил благословение для однополых пар, но исключил обряды брака: детали

Теперь католическим священникам можно благословлять однополые пары, однако это не будет означать одобрение союза со стороны церкви. Об этом говорится в декларации "Fiducia supplicans", передает УНН.

Появляется возможность благословений для пар в нерегулярных ситуациях и для пар одного пола, форма которых не должна быть ритуально установлена церковной властью, чтобы избежать путаницы с благословением, присущим Таинству Супружества - говорится в документе.

Детали

По определению церкви, брак - это "исключительный, стабильный и неразрывный союз между мужчиной и женщиной, естественно открытый к поколению детей" и лишь в этом контексте половые отношения обретают свой естественный, должный и вполне человеческий смысл, говорится в сообщении Ватикана.

Однако теперь, когда два человека просят благословения, даже если их ситуация не является приемлемой для церкви, рукоположенный служитель может дать согласие, избегая любых элементов, которые могут напоминать брачный обряд.

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