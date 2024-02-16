Греция стала первой православной страной, которая легализовала однополые браки

Греция стала первой православной страной, которая легализовала однополые гражданские браки, несмотря на сопротивление церковных чиновников. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Страна является первой православной страной, которая изменила законодательство.

Это момент ожидания, когда речь идет о правах человека в Греции говорит премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

Дополнение

Межпартийное большинство Греции из 176 законодателей в 300-местном парламенте проголосовало в четверг, 15 февраля, за законопроект, разработанный правоцентристским правительством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.

Еще 76 отклонили реформу, двое воздержались от голосования, а 46 не присутствовали.

Новый закон признает родительские права за однополыми парами, но не позволит геям получать биологических детей от суррогатных матерей в Греции.

Опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что большинство греков поддерживают реформу и этот вопрос не вызвал глубоких разногласий в стране, которая больше обеспокоена высокой стоимостью жизни.

Законопроект был поддержан четырьмя левыми партиями, включая основную оппозиционную Сиризу. Три небольшие ультраправые партии и коммунистическая партия отклонили проект закона.

Это исторический момент сказала Стелла Белия, руководитель группы однополых родителей Rainbow Families.

Сторонники, которые размахивали радужными плакатами, и противники законопроекта, держа религиозные иконы и молясь, провели отдельные небольшие мирные собрания возле парламента.

Правительство Греции исключило возможность референдума по однополым бракам