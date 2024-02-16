Греция стала первой православной страной, которая легализовала однополые браки

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
  •  114137 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  192434 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  216213 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  185866 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  184117 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  203191 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  242507 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  245149 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  229849 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  326756 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Греция стала первой православной страной, которая легализовала однополые браки

Парламент Греции подавляющим большинством голосов проголосовал за легализацию однополых браков. Закон натолкнулся на сильное сопротивление православной церкви.

Новости Мира •   •  1574 просмотра
Греция стала первой православной страной, которая легализовала однополые браки

Энтузиасты проекта "The Lost Bass" нашли и вернули Полу Маккартни его первую бас-гитару похищенную более 50 лет назад

Давно потерянная бас-гитара Hofner 1961 года Пола Маккартни, пропавшая более 50 лет назад, была найдена на чердаке в Англии в рамках международного поискового проекта под названием The Lost Bass.

Общество •   •  1334 просмотра
Энтузиасты проекта "The Lost Bass" нашли и вернули Полу Маккартни его первую бас-гитару похищенную более 50 лет назад

На Полтавщине во время воздушной тревоги прогремел взрыв

Во время авианалета в Миргородском районе Полтавской области в Украине произошел взрыв.

Война •   •  3575 просмотра
На Полтавщине во время воздушной тревоги прогремел взрыв

Сумчанина, который сливал оккупантам позиции ВСУ, приговорили к 10 годам тюрьмы

Гражданин России, проживающий в Сумской области, приговорен к 10 годам лишения свободы за передачу оккупантам координат укреплений и позиций украинских военных.

Война •   •  4290 просмотра
Сумчанина, который сливал оккупантам позиции ВСУ, приговорили к 10 годам тюрьмы

Сумщина: россияне обстреляли семь громад области

Россияне 16 раз обстреляли жителей семи общин вдоль границы Сумской области Украины, вызвав 74 взрыва.

Война •   •  7321 просмотра
Сумщина: россияне обстреляли семь громад области

В Перу на день св. Валентина полицейский переоделся в медведя, чтобы задержать наркоторговку

Перуанский полицейский переоделся медведем и выманил женщину-наркоторговца на улицу воздушными шариками и любовным письмом, чтобы арестовать ее и изъять более 1000 пакетов с наркотиками в ее доме.

Криминал и ЧП •   •  7114 просмотра
В Перу на день св. Валентина полицейский переоделся в медведя, чтобы задержать наркоторговку

Зеленский заявил о новых заменах в Силах обороны Украины

Зеленский объявил о новых назначениях на руководящие должности в украинской армии. И отметил, что уже подписал соответствующие указы.

Война •   •  14583 просмотра
Зеленский заявил о новых заменах в Силах обороны Украины

Зеленский прокомментировал инцидент с рассыпанным украинским зерном на границе с Польшей

Президент Зеленский поручил Премьер-министру Украины срочно встретиться со своим польским коллегой, чтобы обсудить инцидент, когда украинское зерно рассыпалось на границе, и как предотвратить будущие опасные конфликты.

Война •   •  17777 просмотра
Зеленский прокомментировал инцидент с рассыпанным украинским зерном на границе с Польшей

Bloomberg: США хотят отказаться от программы засекреченного военного спутника

США решили отказаться от засекреченной военной спутниковой программы из-за роста расходов и трудностей с разработкой полезной нагрузки.

Война •   •  14844 просмотра
Bloomberg: США хотят отказаться от программы засекреченного военного спутника

Соотношение сил под Авдеевкой 1:7 - пресс-офицер 3-й ОШБр

По словам пресс-офицера 3-й бригады, соотношение украинских и российских сил под Авдеевкой составляет 1:7, при этом напряженная ситуация требует от украинских подразделений действовать в сложных форматах обороны на 360 градусов.

Война •   •  14979 просмотра
Соотношение сил под Авдеевкой 1:7 - пресс-офицер 3-й ОШБр