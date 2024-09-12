Графіки відключень вводять в одну чергу з 13:00 до 23:00 - ДТЕК
Київ • УНН
Укренерго дало вказівку на застосування однієї черги відключень електроенергії у Києві та низці областей з 13:00 до 23:00. Це зокрема стосується Києва, Київської, Одеської, Дніпропетровської та Донецької областей.
Укренерго дало вказівку на застосування однієї черги відключень електроенергії у Києві та низці областей з 13:00 до 23 години, повідомили в енергокомпанії ДТЕК у четвер, пише УНН.
Київ, Київська, Одеська, Дніпропетровська, Донецька області: переходимо до стабілізаційних відключень. За командою Укренерго з 13:00 до 23:00 у зазначених областях буде застосована одна черга відключень
Якщо будуть зміни, обіцяють повідомити додатково.
Відключення повертаються: в Yasno повідомили, де діятимуть графіки12.09.24, 11:55 • 25770 переглядiв