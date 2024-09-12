Графики отключений вводят в одну очередь с 13:00 до 23:00 - ДТЭК
Киев • УНН
Укрэнерго дало указание на применение одной очереди отключений электроэнергии в Киеве и ряде областей с 13:00 до 23:00. Это в частности касается Киева, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областей.
Укрэнерго дало указание на применение одной очереди отключений электроэнергии в Киеве и ряде областей с 13:00 до 23 часов, сообщили в энергокомпании ДТЭК в четверг, пишет УНН.
Киев, Киевская, Одесская, Днепропетровская, Донецкая области: переходим к стабилизационным отключениям. По команде Укрэнерго с 13:00 до 23:00 в указанных областях будет применена одна очередь отключений
Если будут изменения, обещают сообщить дополнительно.
Відключення повертаються: в Yasno повідомили, де діятимуть графіки12 сентября 2024, 08:55 • 9990 просмотров